US "Midterms" - Wichtige Rennen noch offen

Bei den Kongresswahlen in den USA ist noch keine Vorentscheidung darüber gefallen, ob Demokraten oder Republikaner künftig eine Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus haben. In den eher liberalen US-Staaten setzten sich erwartungsgemäß die Demokraten von Präsident Joe Biden durch, im Süden und Mittleren Westen der USA reüssierten vielfach die Republikaner. Einmal mehr dürfte die Wahl in einigen wenigen Staaten entschieden werden.

Rennen im Senat noch offen

Beim Senat lag das Augenmerk unter anderem auf Georgia, Arizona und Pennsylvania. Aus Virginia könnte es erste Signale geben, ob die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren - nämlich wenn ihre Kandidatinnen Abigail Spanberger und Elaine Luria dort scheitern.

Trump-Konkurrent DeSantis gewinnt in Florida

In Florida, das einst einer der besonders umkämpften US-Staaten war, setzten sich die Republikaner klar durch. Marco Rubio wurde als Senator wiedergewählt und Ron DeSantis als Gouverneur. DeSantis wird als potenzieller republikanischer Präsidentschaftsanwärter für 2024 gehandelt.

Präsident Joe Biden und seine Demokraten mussten fürchten, ihre knappen Mehrheiten in beiden Kongresskammern zu verlieren, was Biden das Regieren in den kommenden zwei Jahren deutlich erschweren würde.

Außerdem könnten die Republikaner in einem solchen Fall parlamentarische Untersuchungen gegen seine Regierung einleiten, die Anhebung der Schuldenobergrenze blockieren und zusätzliche Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland aufhalten.

Wahlergebnisse könnten sich noch über Wochen hinziehen

Es wurde damit gerechnet, dass sich der Wahlkrimi über Tage oder vielleicht sogar Wochen hinziehen könnte. In Georgia etwa könnte erst eine Stichwahl am 6. Dezember Gewissheit schaffen, falls keiner der beiden Kandidaten über 50 Prozent der Stimmen kommt. Je nachdem, wie die anderen Senatsrennen ausgehen, könnte also wie schon im Jahr 2020 erst mit Verspätung in Georgia entschieden werden, welche Partei die Kontrolle über den Senat übernimmt. Damals wurde in Georgia über beide Senatssitze erst per Stichwahl entschieden.

Mit Informationen von ap