Erbitterter Häuserkampf nun auch im Süden des Gazastreifens

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden 250 Ziele im Gazastreifen bombardiert. Von Dschabalia und Shuhada im Norden bis zur Großstadt Chan Junis im Süden stießen sie dabei auf heftigen Widerstand. Nach palästinensischen Angaben spitzte sich die Lage in Chan Junis besonders zu, nachdem die israelische Armee die Menschen im Osten der Stadt zur Flucht in westliche Viertel sowie ins benachbarte Rafah aufgefordert habe. Auch in israelischen Ortschaften nahe dem Gazastreifen heulten immer wieder Alarmsirenen wegen Raketenangriffen. Davon, dass Israel die Kontrolle im Gazastreifen übernommen hätte, kann laut ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv noch keine Rede sein.

Politische Positionen bröckeln

Auch die politischen Positionen bröckeln. Beobachtern zufolge gibt es im Gazastreifen deutliche Anzeichen dafür, dass die Hamas in der eigenen Bevölkerung an Rückhalt verliert. Grund sei die katastrophale humanitäre Lage. Auf israelischer Seite hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, es werde wahrscheinlich nicht gelingen, alle Geiseln freizubekommen. Ein Treffen mit deren Angehörigen am Dienstag endete in einem Eklat.