Nahost-Ticker: Israel weitet Bodenoffensive im Gazastreifen aus

10.17 Uhr: Bericht: Korruptionsprozess gegen Netanjahu geht weiter

Der Korruptionsprozess gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wird laut einem Medienbericht nach einer Pause fortgesetzt. Die Verhandlung werde am Montag wieder von einem Bezirksgericht in Jerusalem aufgenommen, meldete die "Times of Israel". Der Prozess wurde demnach - wie alle nicht dringenden Gerichtsverfahren - nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober vorübergehend ausgesetzt. Eine entsprechende Verordnung sei aber in der vergangenen Woche ausgelaufen.

Der Korruptionsprozess gegen Netanjahu läuft seit mehr als drei Jahren. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, als Kommunikationsminister dem Telekom-Riesen Bezeq Vergünstigungen gewährt zu haben. Im Gegenzug soll das zum Konzern gehörende Medium "Walla" positiv über ihn berichtet haben.

10.00 Uhr: Bericht: Israels Truppen töten zwei Palästinenser im Westjordanland

Israelische Truppen haben einer Meldung der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge im besetzten Westjordanland zwei Palästinenser getötet. Der Vorfall habe sich in der Nacht in Kalkilja ereignet. Die beiden Personen seien während einer Razzia in einem Auto getötet worden. Zwei weitere Palästinenser seien festgenommen worden. Mehr Details nennt die offizielle Agentur zunächst nicht. Ein Sprecher des israelischen Militärs antwortet auf eine Frage nach den Ereignissen, es habe "Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung" gegeben, weitere Details würden später bekannt gegeben. Parallel zum Krieg im Gazastreifen nimmt die Gewalt im Westjordanland, dem anderen Palästinenser-Gebiet, erheblich zu.

09.43 Uhr: Wieder Beschuss an Grenze zum Libanon - Soldaten verletzt

An der Grenze zwischen dem Libanon und Israel hat es wieder Beschuss gegeben. Israels Militär registrierte in der Nacht auf Montag sowie am Montagmorgen mehrere Abschüsse von Mörsergranaten aus dem Libanon auf Armeestellungen. Bei den Angriffen seien drei israelische Soldaten leicht verletzt worden. Die Armee attackierte demnach die Orte, von denen die Angriffe ausgingen. Es habe einen Angriff aus dem Libanon heraus auf einen Posten im Nachbarland gegeben, hieß es auch aus libanesischen Sicherheitskreisen. Israel reagierte demnach mit Gegenbeschuss.

09.21 Uhr: Israels Militär: 200 Hamas-Ziele in der Nacht angegriffen

Israels Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht im Gazastreifen 200 Hamas-Ziele angegriffen. Soldaten attackierten etwa die "Terror-Infrastruktur" in einer Schule in dem Ort Beit Hanun im Norden des Gazastreifens, wie das Militär mitteilte. Soldaten seien aus der Schule heraus angegriffen worden. Auf dem Gelände sollen sich demnach zwei Tunnelschächte befunden haben, einer sei unter anderem mit Sprengfallen versehen gewesen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte nicht. Israel wirft der Hamas immer wieder vor, Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen. Die Terrororganisation weist dies zurück.

08.45 Uhr: Israel - Bislang 76 Tote in eigenen Reihen bei Bodeneinsätzen

Das israelische Militär verzeichnet nach eigenen Angaben bislang 76 Tote in den eigenen Reihen, die bei Bodeneinsätzen im Gazastreifen umgekommen sind. Israel greift das Küstengebiet aus der Luft, vom Meer und zu Boden an.

08.38 Uhr: Israel fordert zur Evakuierung von 20 Gebieten auf

Das israelische Militär hat über den Kurznachrichtendienst X zur Evakuierung von etwa 20 Gebieten oder Straßenabschnitten im Gazastreifen aufgefordert. Es veröffentlicht eine Karte mit Pfeilen, die Richtung Süden zeigen und so signalisieren, wohin sich die Bewohner begeben sollen. Israel weist auf diese Weise für die Zivilbevölkerung sogenannte sichere Bereiche aus. Gaza-Bewohner und Vertreter der Vereinten Nationen haben jedoch erklärt, dass es schwierig ist, den Anweisungen nachzukommen wegen Problemen bei den Internetverbindungen und der Stromversorgung. Zudem gibt es im abgeriegelten Gazastreifen praktisch keine sicheren Orte mehr.

08.36 Uhr: Israels Armeesprecher: Haben Hamas im Norden noch nicht besiegt

Israels Bodentruppen stoßen nun im Süden des Gazastreifens vor, doch der seit Wochen andauernde Einsatz gegen die islamistische Hamas im Norden ist noch nicht beendet. "Wir haben sie im Norden noch nicht vollständig militärisch besiegt, aber wir haben gute Fortschritte gemacht", erklärte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus dem US-Sender CNN. Man habe von Anfang gesagt, dass der Kampf gegen die Hamas nicht leicht werde und Zeit benötige, hieß es.

06.15 Uhr: Diplomatische Bemühungen gehen weiter

Während Israels Armee ihre Einsätze am Boden auf den gesamten Gazastreifen ausgeweitet hat, gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Entschärfung des Konflikts weiter. US-Vizepräsidentin Kamala Harris sprach auf ihrem Rückflug von der Klimakonferenz in Dubai mit Israels Staatspräsidenten Isaac Herzog sowie mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, über die Lage in Gaza, wie das Weiße Haus mitteilte. Außenminister Antony Blinken habe zudem mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, über "die laufenden Bemühungen, die sichere Rückkehr aller verbleibenden Geiseln zu ermöglichen und die Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu erhöhen", gesprochen. Die USA setzten sich für eine Zweistaatenlösung ein.

04.53 Uhr: Israel weitet Bodenoffensive im Gazastreifen aus

Die israelische Armee hat im Kampf gegen die radikalislamische Hamas ihre Bodenoffensive im "gesamten Gazastreifen" ausgeweitet. "Die Armee operiert überall dort, wo die Hamas Hochburgen hat", erklärte Armee-Sprecher Daniel Hagari am späten Sonntagabend. Nach Ende der Feuerpause am Freitag hatte sich das israelische Militär zunächst auf Luftangriffe in dem Palästinensergebiet konzentriert. In der Nacht wurde nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa bei einem Angriff ein Eingang des Krankenhauses Kamal Adwan im Norden der Stadt Gaza getroffen und mehrere Menschen getötet.

00.05 Uhr: Roth - Dauerhafte Pufferzone für Gaza wäre nicht nachhaltig

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), bezeichnet den Vorstoß Israels zur Einrichtung einer Pufferzone zum Gazastreifen als allenfalls vorübergehende Lösung. "Die israelische Regierung steht in der Pflicht, ihr Sicherheitsversprechen gegenüber der eigenen Bevölkerung glaubwürdig zu erneuern", sagt Roth dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). "Neben der Zerstörung der Terrorinfrastruktur von Hamas könnte dazu auch eine zeitlich befristete Pufferzone zwischen israelischem Staatsterritorium und dem Gaza-Streifen beitragen." Eine dauerhafte Pufferzone allerdings sei problematisch. Sie würde "faktisch dazu führen, dass entweder israelische Siedlungen und Kibbuze in unmittelbarer Grenznähe unbewohnbar werden oder das eh schon kleine Gebiet des Gazastreifens noch weiter schrumpft", sagt Roth. "Beides wäre keine nachhaltige Lösung."