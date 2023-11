Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Feuerpause und Waffenstillstand: Was die Unterschiede sind

Feuerpause und Waffenstillstand: Was die Unterschiede sind

In der Diplomatie ist Sprache oft entscheidend. Rund um den Krieg in Israel und Gaza tauchen verschiedene Begriffe auf, wenn eine Unterbrechung der Kampfhandlungen gefordert wird. Doch warum? Und was bedeuten sie?