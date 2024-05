Drohne auf Bundeswehr-Gelände in Erding abgestürzt

Auf dem ehemaligen Fliegerhorst der Bundeswehr im oberbayerischen Erding ist am Dienstag eine Drohne der Streitkräfte abgestürzt. Dabei seien keine Menschen zu Schaden gekommen, erklärte ein Sprecher des Territorialkommandos der Bundeswehr. Es habe sich um eine zivile Rettungsdrohne gehandelt.

Nach Angaben des Beschaffungsamts der Bundeswehr verunglückte die Drohne über der Start- und Landebahn. Sie habe sich dabei "ein paar Meter" über dem Boden befunden und sei "zur Seite gekippt". Es sei kein Brand entstanden. Die Feuerwehr sei wegen der in der Drohne verbauten Batterien zum Unglücksort ausgerückt.

Bericht: Prototyp einer Evakuierungsdrohne

An den Ermittlungen zur Unglücksursache sind die Polizei sowie die Feldjäger der Bundeswehr beteiligt. Nach dpa-Informationen soll ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein, allein durch den Schaden an dem Fluggerät. Eine Bestätigung dafür gab es aber zunächst nicht.

Wie der "Münchner Merkur" berichtet, handelte es sich um den Prototyp einer Evakuierungsdrohne, der an der Front verletzte Soldaten bergen soll. Sie wurde vom Unternehmen Avilus entwickelt. Dessen Geschäftsführer Ernst Wilhelm Rittinghaus sprach gegenüber dem "Merkur" von einem "bitteren Vorfall". Die Drohne hätte demnach am Donnerstag Bundeswehr-Verantwortlichen präsentiert werden sollen.

Fliegerhorst Erding gilt als militärischer Sicherheitsbereich

Der Fliegerhorst wird nicht mehr für den aktiven Flugbetrieb von Bundeswehr-Flugzeugen genutzt. Er ist jedoch noch als militärischer Sicherheitsbereich ausgewiesen.

Mit Informationen von dpa und AFP