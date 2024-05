1. Mai: DGB fordert faire Löhne - Botschaft gegen die AfD

Der bayerische DGB-Vorsitzende Bernhard Stiedl hat am "Tag der Arbeit" von Arbeitgebern gefordert, Beschäftigungssicherung zum oberste Gebot der Stunde zu machen. Es brauche jetzt ein klares Signal: "Wir glauben an den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir halten die Gesellschaft zusammen, und damit auch unsere Demokratie", sagte Stiedl bei einer Kundgebung auf dem Augsburger Königsplatz. Statt Strategien für die Zukunft zu entwickeln, würden jedoch zu viele Arbeitgeber zu Maßnahmen greifen wie Personalabbau, Einstellung der Produktion und Verlagerung.

DGB Bayern besorgt

Von der bayerischen Staatsregierung erwarte Stiedl Unterstützung in Form von Investitionen. "Aufgrund der fatalen Schuldenbremse wird die öffentliche Infrastruktur seit Jahren auf Verschleiß gefahren. Allein in Bayern hat sich ein gewaltiger Investitionsstau von mehreren Milliarden Euro pro Jahr aufgetürmt", so Stiedl, dessen Gewerkschaft im Februar einen Anstieg der Mitgliederzahlen verkündet hat. Die Schuldenbremse müsse aus der Bayerischen Verfassung gestrichen werden. Sorgen mache dem DGB Bayern die in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgehende Tarifbindung. Während zur Jahrtausendwende noch etwa 70 Prozent der bayerischen Beschäftigten nach Tarif bezahlt worden seien, waren es zuletzt nur noch 47 Prozent.

"Wir wollen keine Wirtschaft, die auf die Ausbeutung der Beschäftigten setzt", sagte Stiedl. Tarifbindung sei eine Säule der sozialen Marktwirtschaft. Die bayerische Staatsregierung stemme sich aber immer noch gegen ein Faire-Löhne-Gesetz. Die IG Metall Bayern kündigte am 1. Mai Widerstand gegen das Wegducken vieler Arbeitgeber im industriellen Wandel an.

Aktuelles Thema in Augsburg ist die angekündigte Schließung der Galeria-Kaufhof-Filiale. Hier zeigten sich sowohl Stiedl, als auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber kämpferisch und zuversichtlich, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Beide verwiesen darauf, dass das Kaufhaus "schwarze Zahlen" schreibe und daher gerettet werden könne.

Arbeitsminister Heil keilt gegen AfD

Auch wurden Kundgebungen für politische Botschaften genutzt, etwa von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). "Die Rechtsradikalen versuchten, aus den Ängsten der Menschen ein Geschäftsmodell zu machen, ohne Probleme zu lösen", sagte Heil am Mittwoch in Dresden bei einer Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

"Die AfD ist keine Alternative für Deutschland, sie ist ein Albtraum für unser Land", so Heil. Bei der Europawahl trete die AfD mit einem Programm an, das am Ende des Tages den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union anstrebe. "Europa ist nicht nur ein Friedensprojekt, Europa ist eine Grundlage für unseren Wohlstand." Man dürfe sich Europa von Rechtsradikalen nicht zerstören lassen und müsse Flagge zeigen. "Es ist Schluss mit Schweigen."

Auf der Kundgebung in Augsburg waren auf vielen Plakaten Sprüche wie "Für Demokratie und Vielfalt" sowie "Schutzschild gegen Rechts" zu lesen. "Die Parteien am rechten Rand stehen gegen alles, wofür wir als Gewerkschaften stehen: für Solidarität, für besseres Leben. Diesen Rückschritt in finstere Zeiten wollen wir in Deutschland nicht", so der bayerische DGB-Chef Stiedl.

DGB-Vorsitzende Fahimi erinnert an demokratische Traditionen

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, betonte, der 1. Mai sei stets auch ein Tag der Mobilisierung gegen Kräfte, die demokratischen Werten entgegenstehen. "Wir Gewerkschaften müssen und werden alles in unserer Kraft Stehende tun, um die extrem Rechten zu stoppen und ihr spaltendes Treiben zurückzudrängen", sagte Fahimi und rief dazu auf, im Bündnis mit Sozial- und Umweltorganisationen, mit Kultur- und Sportverbänden sowie den Religionsgemeinschaften Flagge zu zeigen, "solange, bis diese braunen Hetzer in ihre Schranken verwiesen worden sind".

Fahimi hob ferner die Wirksamkeit der Gewerkschaften für gute Arbeitsbedingungen hervor. "Wir bleiben die Schutzmacht der Beschäftigten", sagte sie. Allein im vergangenen Jahr hätten die DGB-Gewerkschaften für rund elf Millionen Beschäftigte neue Tarifverträge verhandelt. In diesem Jahr stehe der Tag der Arbeit unter der Überschrift "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit!". Dies bedeute, sich weiterhin einzusetzen für gute Bezahlung und faire Teilhabe am Wohlstand, für sichere Arbeitsplätze und "eine Arbeit, die Luft lässt für Familien und ein gutes Leben". Auch der Erhalt eines Sozialstaates mit hochwertiger Gesundheitsversorgung, umfassenden Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie auskömmlichen Renten fordere unablässiges Engagement.

Nach Jahren spürbarer Kaufkraftverluste bräuchten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber kräftige Lohnerhöhungen, um sich die gestiegenen Lebenshaltungskosten leisten zu können, sagte Frank Firsching, DGB-Regionsgeschäftsführer, in Unterfranken. Unter anderem in Würzburg sollten Kundgebungen stattfinden, ebenso in München oder Nürnberg.

Mit Informationen von epd und dpa.