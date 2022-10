Einmalzahlung und Gaspreisbremse: Kommission übergibt Vorschläge

Bartsch: "Prinzip sozial ungerechte Gießkanne"

Die Linke hält die Vorschläge der Expertenkommission zur Entlastung der Bürger bei den Gaspreisen für unzureichend. "Mit den vorliegenden Vorschlägen ist klar: Zigtausende Bürger und Betriebe werden im Winter von den Preisen erdrückt", kritisierte Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch. Er sprach vom "Prinzip sozial ungerechte Gießkanne par excellence". Für viele Mieter sei die Übernahme einer Monatsrechnung zu wenig. Für Villenbesitzer sei sie unnötig.

Kritik kommt auch von anderer Seite. "Die volle Erstattung der Nebenkosten bietet gerade keine Einsparanreize und fördert reiche Haushalte mit hohen Energieverbräuchen besonders stark", sagte Ökonom Jens Südekum vom Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie. "Hätte die Kommission früher mit der Arbeit beginnen dürfen, wäre der sinnvolle Preisdeckel vielleicht schon vor Weihnachten einsatzbereit gewesen."

Von einer "Minimallösung" sprach die Vorsitzende des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Ramona Pop. Die vorgeschlagene Einmalzahlung für Dezember sei sozial ungerecht. Das Geld solle besser gestaffelt nach dem Einkommen ausgezahlt werden. Weiter fehlt laut Pop zudem ein Sicherheitsnetz für Verbraucherinnen und Verbraucher, "die ihre Rechnungen nicht bezahlen können".

Gaspreise: Paket würde knapp 100 Milliarden Euro umfassen

Insgesamt geht es bei den Vorschlägen um ein Maßnahmenpaket in Höhe von knapp 100 Milliarden Euro. Das sagte Marie-Luise Wolff, Präsidentin des Bundesverbandes der Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft (BDEW). Sie ist ebenfalls Mitglied der Expertenkommission, zu der Vertreter aus Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft und dem Bundestag gehören. Die Kommission will ihren Abschlussbericht in drei Wochen vorlegen. Dann will man weitere Details der jetzt vorgestellten Vorschläge sowie weitere Maßnahmen präsentieren.

Im Vorfeld hatten mehrere Mitglieder der Kommission die Erwartungen an eine Gaspreisbreme gedämpft. Laut BDI-Chef Russwurm dürften die Energiepreise weiter hoch bleiben. Er betonte schon vor der einstimmigen Einigung der Kommission: Keine Preisbremse könne den Weltmarkt aushebeln - und auch am Energiesparen führe kein Weg vorbei.

(mit Informationen von Reuters und dpa)