Artikel mit Audio-Inhalten

> 400 Extra-Baustellen wegen Schwellentausch nach Bahnunglück

400 Extra-Baustellen wegen Schwellentausch nach Bahnunglück

Fünf Menschen sind 2022 bei dem Bahnunglück in Garmisch-Partenkirchen ums Leben gekommen. Nun will die Bahn rund 480.000 Betonschwellen im Schienennetz austauschen. Dies werde sich erheblich auf Reisende und den Güterverkehr auswirken, so die Bahn.