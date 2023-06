Darm-OP beendet: So geht es dem Papst

Papst Franziskus hat sich wegen eines drohenden Darmverschlusses einer Notoperation unterzogen. Wie der Heilige Stuhl am Mittwochabend mitteilte, dauerte der Eingriff bei dem 86-Jährigen drei Stunden und verlief ohne Komplikationen. Der Eingriff sei notwendig geworden, weil sich Symptome des Papstes nach einer früheren Darmoperation 2021 verschlechtert hätten, erklärte Vatikansprecher Matteo Bruni.

Der Krankenhausaufenthalt wird laut Bruni "mehrere Tage dauern, um die normale post-operative Nachsorge und die vollständige Genesung sicherzustellen". Laut italienischem Rundfunk Rai wurde der Papst nach der Operation in den zehnten Stock des Gemelli-Krankenhauses zurückgebracht, wo sich ein Privatzimmer für den Heiligen Vater befindet. Nachdem am Nachmittag alle Jalousien der Papst-Zimmer in der Klinik zugezogen waren, war am Abend zu sehen, wie zwei davon hochgezogen wurden.