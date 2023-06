Papst muss wegen drohendem Darmverschluss operiert werden

Papst Franziskus muss sich erneut einer Darmoperation unterziehen. Der 86-Jährige solle am Mittwoch unter Vollnarkose operiert werden, teilte der Vatikan mit. Dabei sollten eine sogenannte Laparotomie, eine Öffnung der Bauchhöhle, und ein Eingriff an der Bauchwand vorgenommen werden, um eine "wiederkehrende, schmerzhafte und sich verschlimmernde" Verengung des Darms zu behandeln. Anschließend werde Franziskus einige Tage im Krankenhaus bleiben.

Papst Franziskus bereits 2021 wegen Darmleidens operiert

Der Papst war erst am Dienstag kurz in der Gemelli-Klinik in Rom gewesen. Der Vatikan sprach von medizinischen Tests. Am Mittwochmorgen hielt der Papst dann die übliche Generalaudienz ab. Der 86-Jährige zeigte sich in guter Form und fuhr in dem Papamobil über den Petersplatz, um die Gläubigen zu begrüßen. Der Vatikan teilte mit, vor der Audienz habe er noch zwei Treffen gehabt.

2021 wurde der Argentinier bereits wegen eines Darmleidens - einer sogenannten Divertikulitis - unter Vollnarkose operiert. Ein Teil des Dickdarms wurde ihm dabei entnommen. Rund zehn Tage verbrachte er damals in der Klinik. Danach war davon die Rede, dass er die Vollnarkose nicht gut vertragen hatte.

Ende März musste Franziskus zudem wegen einer Lungenentzündung klinisch behandelt werden.

Mit Informationen von AFP, AP, dpa und KNA