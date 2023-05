Papst: Trotz erneuten Fiebers will er Pfingsten feiern

Papst Franziskus kämpft mit seiner Gesundheit. Schon kurz vor Ostern musste er wegen einer fiebrigen Lungenentzündung drei Tage im Krankenhaus verbringen und konnte nicht an allen Feierlichkeiten teilnehmen. Nun sieht sich Franziskus zu Pfingsten erneut gezwungen, aus Gesundheitsgründen einen Teil seiner Termine absagen.

So wurden die für Freitag Vormittag geplanten Audienzen abgesagt - ohnehin keine Gruppentermine, aber auch Einzeltermine kann der 86-Jährige wegen Fieber nicht wahrnehmen, so die Pressestelle des Vatikans.

Franziskus nimmt wenig Rücksicht auf seine fragile Gesundheit

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme - zusätzlich sitzt er wegen langwieriger Kniebeschwerden seit längerem im Rollstuhl - verlangt sich der Papst einiges an Arbeitspensum ab. So liegt eine arbeitsreiche Woche hinter ihm.

Gerade erst am Donnerstag hat er acht Audienzen abgehalten. Ansonsten leitete er die Frühjahrsvollversammlung mit von als 200 italienischen Bischöfen im Vatikan, und am Donnerstag Abend empfing er eine Gruppe von rund 50 Bürgermeistern aus Lateinamerika. Vergangene Woche hatte er übrigens bayerische von Missbrauch betroffene Radpilger empfangen.

Papst: Es geht schon "viel besser"

Einem spanischsprachigen US-Sender sagte Franziskus am Donnerstag noch, es gehe ihm gesundheitlich "viel besser". Damit meinte er seine Knieprobleme. Und seine Atemwegserkrankung sei gerade noch rechtzeitig erkannt worden, ein paar Stunden später "wäre es viel ernster gewesen", so Franziskus.

Am Pfingstprogramm hält Papst Franziskus aber offenbar noch fest: Am Sonntag will er die feierliche Pfingstmesse im Petersdom abhalten, und am Pfingstmontag steht der Besuch des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella an.

Mit Informationen von AFP, AP und KNA.