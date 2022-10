Corona-Ticker: 132.494 Neuinfektionen – Inzidenz bei 462,4

05.15 Uhr: RKI meldet 132.494 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 462,4

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen um 132.494 auf über 33,65 Millionen. Das sind 53.631 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 78.863 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 462,4 von 414,0 am Vortag. Das RKI verzeichnet 97 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die bekannte Gesamtzahl liegt damit bei 150.289.