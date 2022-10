Corona-Ticker: 122.265 Neuinfektionen - Inzidenz bei 635,7

07.24 Uhr: Ehepaar in Nürnberg vor Gericht - Corona-Hilfen zu Unrecht bezogen?

Ein Ehepaar muss sich ab heute wegen vorsätzlichen Subventionsbetrugs vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Die beiden sollen Corona-Hilfen von mehr als 500.000 Euro zu Unrecht beantragt und falsch verwendet haben, so der Vorwurf. Ihnen wird vorgeworfen, gemeinsam eine ihrer Firmen reaktiviert zu haben, um die Corona-Überbrückungshilfen des Staates wegen zurückgegangener Umsätze zu erhalten – obwohl die Firma seit 2019 nicht mehr am Markt tätig und umsatzlos war.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie dazu im Antrag auf die finanziellen Hilfen in mehreren Punkten bewusst getäuscht und unrichtige Angaben gemacht haben. So seien zum einen Mitarbeitende gemeldet worden, obwohl ihre Firma im angegebenen Zeitraum niemanden beschäftigt habe. Auch dass ihre Firma weiterhin durchgehend wirtschaftlich tätig gewesen sei, habe zum Zeitpunkt der Antragsstellung nicht der Wahrheit entsprochen. Letztlich sollen die Eheleute noch coronabedingte Umsatzeinbrüche ihres Unternehmens vorgetäuscht haben.

06.24 Uhr: Politikerin - Psyche junger Menschen in Pandemie gezielt stärken

Kinder und Jugendliche brauchen nach Worten der Grünen-Politikerin Kirsten Kappert-Gonther angesichts der durch Corona bedingten Einschränkungen verstärkt psychologische und psychosoziale Unterstützung. Sie rechne mit einem wachsenden Bedarf von Psychotherapie sowie stationären Hilfsangeboten, sagte die Gesundheitsexpertin dem "Tagesspiegel". Junge Menschen zwischen sechs und siebzehn Jahren hätten besonders unter der Pandemie gelitten.

Seelische Wunden zeigten sich "in ihrer Gänze oft erst, wenn die Belastungen nachlassen und wir aufatmen", sagte Kappert-Gonther, die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist. Zugleich sei die Seele "überraschend resilient", betonte die stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag. Insofern müssten Betroffene nicht zwingend unter dauerhaften Folgen leiden.

Als Lehre aus der Pandemie forderte Kappert-Gonther, die gesundheitlichen Nebenwirkungen politischer Entscheidungen stärker ins Zentrum zu rücken. "Ich bin der Auffassung, dass wir einen Gesundheitscheck für alle politischen Maßnahmen brauchen", erklärte sie: "Welche Auswirkungen haben sie für die körperliche und seelische Gesundheit, aber auch für die sozialen Entwicklungschancen einer Person?"

00.01 Uhr: Keine RKI-Zahlen am Montag

Montags gibt es keine aktuelle Meldung zu den RKI-Coronazahlen. Viele Bundesländer melden am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig ans Robert Koch-Institut (RKI). Deshalb sind die am Montag veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft sehr begrenzt.