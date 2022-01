Corona-Neuinfektionen und Inzidenz auf neuem Höchstwert

Der Inzidenzwert und die Corona-Neuinfektionen in Deutschland haben die nächsten Höchstwerte erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 638,8 an. Die Zahl der Neuinfektionen betrug 133.536.