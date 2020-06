Corona: Die Ereignisse vom 08. Juni und 09. Juni

17.59 Uhr: Laut WHO bis zu 40 Prozent Ansteckungen durch Symptomlose

Bis zu rund 40 Prozent der Ansteckungen in der Coronavirus-Pandemie erfolgen einer WHO-Expertin zufolge offenbar durch Infizierte, die selbst keine Symptome zeigen. Deren Anteil an allen Infizierten wird gegenwärtig auf zwischen 6 und 41 Prozent geschätzt, sagt Maria van Kerkhove. Wer Symptome zeige, sei offenbar dann am ansteckendsten, wenn diese zum ersten Mal auftreten - "also sehr früh", sagt sie. Deswegen sei das Virus so schwer aufzuhalten.

17.45 Uhr: Zu Fuß auf den Eiffelturm

Der Eiffelturm in Paris öffnet am 25. Juni wieder für Besucher. Allerdings fahren wegen der Corona-Pandemie die Aufzüge nicht. Besucher müssen also die 765 Stufen bis zur Aussichtsplattform in der 2. Etage zu Fuß erklimmen. Die Spitze des Eiffelturms bleibt vorerst geschlossen. Zudem gilt eine Maskenpflicht. Die Online-Ticketverkäufe sollen "in einigen Tagen" starten, wie es auf der Webseite der heißt.

Die Zahl der täglichen Besucher wird nach Angaben der Betreibergesellschaft begrenzt. Der Aufstieg erfolgt über eine andere Treppe als der Abstieg, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Die mehr als dreimonatige Schließung wegen Corona sei "die längste seit dem Zweiten Weltkrieg", hieß es von der Betreibergesellschaft. Mit mehr als 29.000 Todesfällen ist Frankreich besonders betroffen.

Andere Touristenattraktionen wie Schloss Versailles und einige Schlösser an der Loire sind bereits wieder geöffnet. Das Pariser Louvre-Museum mit der Mona Lisa soll am 6. Juli folgen. Ab dem 15. Juni können Touristen aus anderen europäischen Ländern in Frankreich wieder einreisen.

17.43 Uhr: In Spanien weiterhin Maskenpflicht

Auch nach dem Ende des Ausnahmezustands am 21. Juni gilt in Spanien weiterhin eine Maskenpflicht. In der Öffentlichkeit müssten Masken so lange getragen werden, bis das neuartige Coronavirus "definitiv besiegt" sei, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa. Dies sei erst dann der Fall, wenn "eine wirksame Therapie oder einen Impfstoff" gefunden worden sei.

17.26 Uhr: Südtirol lockert Anti-Corona-Maßnahmen

In Südtirol muss man einen Mund-Nasenschutz nur noch tragen, wenn kein Ein-Meter-Abstand eingehalten werden halten kann, wie die Landesverwaltung der Autonomen Provinz Bozen mitteilte. Die Abstandsregel von einem Meter gilt im Freien und in geschlossenen Räumen.

Nun können auch Naturbadeteiche, Thermalbäder, Kinderbecken und Hallenbäder wieder öffnen. Saunen und Dampfbäder dürfen wieder besucht werden, allerdings nur von Menschen aus dem gleichen Haushalt oder des selben Hotelzimmers.

In Hotels soll es sogenannte Covid-Protected-Areas geben. In diese dürfen nur Besucher, die vorher negativ auf das Virus getestet worden seien. Die Provinz bietet dazu Tests an. In diesen Schutzzonen dürfen sich die Menschen dann zum Beispiel auch wieder an Buffets bedienen.

16.35 Uhr: Virologe mahnt: Masken im Gottesdienst müssen Pflicht sein

Der Virologe Thomas Mertens vom Robert-Koch-Institut (RKI) hat das Erzbistum Berlin zu einem strengeren Schutzkonzept für Gottesdienste ermahnt. Nachdem eine Corona-Infektion bei einem Priester in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt worden war, sprach sich der Virologe dafür aus, Teilnehmer an Gottesdiensten sollten dazu verpflichtet werden, einen Mundnasenschutz zu tragen. Es dürfe nicht bei einer Empfehlung bleiben.

Neun Menschen hatten sich bei dem Priester angesteckt, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern mitteilte. 350 weitere sind derzeit noch in Quarantäne. Mertens ermahnte Geistliche zur genauen Selbstbeobachtung: Schon bei kleinsten Erkältungsanzeichen sollten sie auf die Feier von öffentlichen Gottesdiensten verzichten. Kurz vor und nach dem Auftretend er ersten Symptome sei die Ansteckungsgefahr am größten.

16.24 Uhr: Landtags-AfD gegen Maskenpflicht im Bayerischen Landtag

Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag wird in ihrem Arbeits- und Verantwortungsbereich keine Maskenpflicht für Mitarbeiter und Besucher einführen. Das gab sie in einer Pressemitteilung bekannt.Die AfD reagiert damit auf einen Brief der Landtagspräsidentin Ilse Aigner, in dem sie den Landtagsabgeordneten das Tragen einer Maske im Maximilianeum empfiehlt und den Mitarbeitern und Besuchern eine Maskenpflicht auferlegt.

Die AfD spricht sich laut ihrem Parlamentarischen Geschäftsführer Christoph Maier generell gegen eine Maskenpflicht im Maximilianeum aus. Insbesondere der von der Landtagspräsidentin gemachte Unterschied zwischen Abgeordneten und Mitarbeitern und Besuchern leuchte ihm nicht ein. So sei es die Verantwortung des Einzelnen, ob er eine Maske zum Eigenschutz tragen möchte. Von Seiten des Fraktionsvorstands werde die Maskenpflicht daher weder unterstützt noch durchgesetzt, so Maier weiter.

15.40 Uhr: Ansteckung über Nasenschleimhaut, nicht über den Rachen

Einer Veröffentlichung US-amerikanischer Wissenschaftler im Fachmagazin „Cell“ zufolge, nutzt das Coronavirus Sars-CoV-2 bevorzugt die Nasenschleimhaut als Eintrittspforte in den Körper und nicht, wie bislang angenommen, die Rachenschleimhaut. Von den Nasenschleimhäuten gelangt der Erreger dann in die Lunge beziehungsweise auch ins Gehirn. Um den genauen Infektionsweg nachvollziehen zu können, konstruierten die Forscher im Labor einen künstlichen Doppelgänger von Sars-CoV-2 , der unter Fluoreszenzlicht grün leuchtet.15.25 Uhr: Luftfahrtbranche fürchtet historischen finanziellen Einbruch

Wegen der Corona-Krise rechnet der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) heuer mit dem schlimmsten finanziellen Einbruch in der Luftfahrtgeschichte. Alle Fluggesellschaften zusammen dürften 84 Milliarden Dollar (74,3 Mrd Euro) Nettoverlust machen, wie der Verband heute in Genf mitteilte. Zwar verzeichnet IATA nach der Talsohle im April wieder mehr Fluggäste, doch auch im kommenden Jahr rechnet der Verband noch nicht mit einer Rückkehr der Passagiere zu einem Reiseverhalten wie vor der Pandemie.

14.45 Uhr: Klöckner plant Verlängerung der Einreiserlaubnis für Erntehelfer

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will die Einreiseerlaubnis für Erntehelfer verlängern. Klöckner will dazu morgen im Bundeskabinett ein Konzept vorstellen, das ab 16. Juni greifen soll. Dann nämlich endet die Anfang April von der Bundesregierung beschlossene Sonderregelung, die die Einreise von bis zu 80.000 Saisonarbeitskräften trotz Kontaktbeschränkung ermöglichte.

Vorsichtshalber soll nach dem neuen Konzept für die Erntehelfer der Grundsatz gelten "Zusammen arbeiten, zusammen wohnen". Sollten unter den Erntehelfern Corona-Infektionen auftreten, müsse das gesamte Team in Quarantäne, heißt es in einer Vorlage des Ministeriums.

14.25 Uhr: LGL meldet 47.452 Corona-Infektionen in Bayern

Im Freistaat sind bis heute 47.452 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind 2.519 Menschen, die mit Corona infiziert waren. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen bekannt. 43.760 Personen gelten als genesen.

13.35 Uhr: Thüringen hebt Kontaktbeschränkungen auf

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen zum 13. Juni aufgehoben. Die Thüringer Landesregierung setzt stattdessen nun auf die Empfehlungen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte diesen Wechsel in der Corona-Strategie und einen landesweiten Verzicht auf Corona-Auflagen bereits vor zwei Wochen angekündigt. Damit war er auf Widerspruch im Bund und in anderen Ländern gestoßen. Mehr dazu finden Sie hier.

13.20 Uhr: Untersuchung von Blutproben: Kaum Antikörper

Hamburger Wissenschaftler haben Blutspenden auf Corona-Antikörper untersucht. Das Ergebnis: Offenbar gibt es nur sehr wenige Corona-Infektionen, die unbemerkt ablaufen. Die Wissenschaftler fanden in weniger als einem Prozent der Blutproben Antikörper gegen Sars-CoV-2. Es gebe demnach "keine Anhaltspunkte für eine bereits vorhandene Immunität unter der Bevölkerung", erklärten die Ärzte vom Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) heute.

Für die Studie untersuchten die Experten 914 anonyme Proben aus einem Dreimonatszeitraum zwischen Anfang April und Anfang Juni. Nur in 0,3 Prozent bis 0,7 Prozent aller Blutproben fanden sich Antikörper. Die Wissenschaftler konnten innerhalb der drei Monate auch keine Zunahme an Antikörpern in den Blutproben feststellen. Im Gegenteil: Die meisten Antikörper fanden sich in den Proben vom April. Im Mai dagegen sank der Wert.13.10 Uhr: Studie: Remdesivir schwächt Covid-19 bei Affen ab

Das Mittel Remdesivir des US-Biotechkonzerns GILEAD, dessen Wirkung bei der Behandlung von Covid-19-Patienten umstritten ist, hat in einer Studie bei Corona-infizierten Affen Erfolg gezeigt: Das Medikament verhinderte eine schwerere Erkrankung der Tiere.

In der Studie wurden zwölf Makaken absichtlich mit dem Coronavirus infiziert, die Hälfte von ihnen wurde frühzeitig mit Remdesivir behandelt, wie aus der im Fachmagazin Nature veröffentlichten Untersuchung hervorgeht. Die Tiere wurden weniger krank als ihre Artgenossen und wiesen geringere Lungenschäden auf.

11.59: Frankreich veröffentlicht düstere Konjunkturprognose

Frankreichs Wirtschaftsleistung wird dieses Jahr um mehr als zehn Prozent einbrechen. Das geht aus einer heute veröffentlichten Konjunkturprognose der französischen Notenbank hervor. Demnach wird Frankreichs Bruttoinlandsprodukt (BIP) voraussichtlich erst Mitte 2022 wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreichen.

Trotzdem gibt sich Notenbank-Präsident Francois Villeroy de Galhau optimistisch. Im Interview mit dem Radiosender France Info sagte er: "Die französische Wirtschaft erholt sich recht schnell von dem scharfen Einbruch im März." Ende Mai habe die wirtschaftliche Aktivität etwa 17 Prozent unter dem normalen Niveau gelegen.

Auch die Arbeitslosigkeit wird Hochrechnungen zufolge stark ansteigen: In der ersten Hälfte des Jahres 2021 wird mit einem Negativrekord gerechnet: Dann dürfte die Arbeitslosenquote auf fast zwölf Prozent klettern.

10.45 Uhr: Freistaat schickt Schwedenrückkehrer in Quarantäne

Wer aus Schweden nach Bayern einreist, muss sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Auch das Gesundheitsamt muss eingeschaltet werden. Das hat das Gesundheitsministerium heute mitgeteilt. "Solange Schweden diesen Inzidenzwert überschreitet, gilt auch für den Freistaat Bayern bei der Ein- oder Rückreise aus Schweden die Quarantänepflicht", so ein Ministeriumssprecher.

Andere Bundesländer hatten bereits zuvor ähnliche Quarantäneauflagen für Schwedenheimkehrer beschlossen. Der Grund: Schweden hat den kritischen Wert von mehr als 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten.

09.34 Uhr: Pakistan meldet erstmals über 100 Tote an einem Tag

In Pakistan ist die bislang höchste Todeszahl von Coronavirus-Infizierten registriert worden. Die Behörden meldeten erstmals mehr als 100 Todesfälle mit dem Virus Sars-CoV-2. Die Zahl der Neuinfektionen gaben sie mit 4.646 an. Insgesamt sind damit in Pakistan 108.316 Fälle von Covid-19 festgestellt worden. 2.172 Infizierte sind gestorben. Die Krankenhäuser sind nach Lockerungen der Corona-Beschränkungen überfüllt. "Kliniken haben begonnen, Corona-Patienten abzuweisen, weil ihnen Betten fehlen", sagte der Generalsekretär der Ärztevereinigung, Sajjd Qasier.

Pakistan hatte nie eine strikte Ausgangssperre verhängt und Premierminister Imran Khan lockerte die Restriktionen trotz Kritik wieder. Er argumentiert, dass die Wirtschaft das Landes sonst zusammenbrechen würde. Viele Pakistaner weigern sich zudem, Gesichtsmasken zu tragen oder Abstand zu anderen Menschen zu halten.

09.02 Uhr: Erste Deutsche Touristen dürfen ab Montag nach Mallorca

Nach dem Abflauen der Corona-Krise sollen deutsche Touristen als erste ausländische Urlauber ab Montag wieder nach Spanien einreisen dürfen. Zunächst nur 6.000 von ihnen und auch nur nach Mallorca und andere Baleareninseln. Deutschland sei ausgewählt worden, weil die epidemiologische Lage dort sehr gut und ähnlich wie auf den Balearen sei, hieß es. Eine zweiwöchige Quarantäne wie zurzeit noch für alle aus dem Ausland nach Spanien Einreisende vorgeschrieben, solle es auf den Balearen nicht geben. Individualtourismus ist nach diesen Informationen zunächst nicht vorgesehen.

Ganz Spanien, das von der Corona-Krise besonders hart getroffen worden war, will sich erst gut zwei Wochen später für ausländische Touristen öffnen. Das Pilotprojekt auf den Balearen soll den Angaben zufolge dazu dienen, den Ernstfall - den erwarteten Touristenansturm nach Öffnung der Grenzen am 1. Juli - zu proben.

08.39 Uhr: Reproduktionszahl liegt in Deutschland bei 1,11

Innerhalb von 24 Stunden haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 350 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 184.543 Menschen in Deutschland mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI meldete. 8.711 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 37 im Vergleich zum Vortag. Etwa 170.200 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind 600 mehr als noch einen Tag zuvor.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, liegt nach aktuellsten RKI-Angaben knapp über der kritischen Marke von 1,0 - nämlich bei 1,11. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel eine weitere Person ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Am Vortag hatte er bei 1,05 gelegen. Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert bei 0,87 (Vortag: 0,92). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

08.18 Uhr: Deutsche Exporte brechen um mehr als 30 Prozent ein

Der deutsche Export ist im April in Folge der Corona-Krise dramatisch eingebrochen. Der Wert der Warenausfuhren sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 31,1 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Die Importe gingen zugleich um 21,6 Prozent zurück. Exportseitig war dies der größte Rückgang eines Monats im Vergleich zum Vorjahresmonat seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950. Die Außenhandelsbilanz schloss im April 2020 mit einem Überschuss von 3,5 Milliarden Euro ab. Das war der niedrigste Exportüberschuss Deutschlands seit Dezember 2000.

08.00 Uhr: 679 Tote an einem Tag in Brasilien

Brasilien meldet binnen 24 Stunden 679 weitere Covid-19-Todesfälle und 15.654 Neuinfektionen. Laut offiziellen Angaben liegt die Zahl der Todesopfer damit bei 37.134, die dritthöchste der Welt nach den Vereinigten Staaten und Großbritannien. In dem lateinamerikanischen Land gibt es gemäß offiziellen Zählungen 707.412 bestätigte Fälle, die zweithöchste Zahl an Infizierten nach den USA.07.51 Uhr: Streibl nennt Bayern "Benchmark in der Krisenbewältigung"

Aus Sicht von Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler im bayerischen Landtag, ist das Corona-Krisenmanagement im Freistaat "als Ganzes hervorragend gelaufen". Im Interview mit Bayern 2 sagte Streibl, die Staatsregierung habe "richtig und schnell reagiert und so auch das Schlimmste von Bayern abwenden können": "Und somit ist auch Bayern die Benchmark in der Krisenbewältigung geworden, an der sich andere Bundesländer haben messen lassen müssen." Allerdings forderte der Fraktionschef eine stärkere Beteiligung der Parlamentarier: "Hier braucht man auch für die Zukunft Strukturen, wie man den Landtag besser einbinden kann."

07.30 Uhr: Vorwürfe gegen Italiens Behörden

In Italien erheben Angehörige von zahlreichen Toten durch das Coronavirus schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Zu viele Menschen seien in der Corona-Krise wegen Fahrlässigkeit und Inkompetenz gestorben, erklärte die Gruppe "Noi Denunceremo" (Wir prangern an) in Rom. Sie setzt sich aus Familienmitgliedern von Menschen zusammen, die an der Lungenkrankheit gestorben sind. Diesen Mittwoch wollen sie in der norditalienischen Stadt Bergamo symbolisch rund 50 Strafanzeigen gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft einreichen.

"Wir wollen, dass jemand zurücktritt, dass sich jemand entschuldigt. Wir erwarten, dass jemand Verantwortung übernimmt, etwas, was bisher noch niemand getan hat", sagte Cristina Longhini, die in Bergamo ihren 65 Jahre alten Vater verlor: "Zu viele Patienten sind zu spät in Krankenhäuser gekommen, und das hat zu zu vielen Toten geführt." Stefano Fusco, dessen 85 Jahre alter Großvater am Virus starb, erklärte, dass die Behörden "oberflächlich und amateurhaft" gehandelt hätten. Die Gruppe wolle keine finanzielle Entschädigung, sondern "Gerechtigkeit."

07.19 Uhr: Lauterbach sieht Demos als "Sargnagel" für Corona-Regeln

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat angesichts der jüngsten Massendemonstrationen strengere Regeln gefordert, um eine zweite Corona-Welle zu verhindern. "Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln", sagte Lauterbach dem "Tagesspiegel". Durch die lauten Sprechchöre seien Unmengen an Aerosolen auf engem Raum verteilt worden: "Für den Kampf gegen das Virus wäre es besser, nur mit Plakaten und Bannern zu demonstrieren." Lauterbach betonte das Demonstrationsrecht, kritisierte aber: "Viel zu viele Leute, zu wenige Masken, zu wenig Abstand - das ideale Super-Spreading-Event!"