Corona: Die Ereignisse vom 01. und 02. Juni

23.20 Uhr: Koalitionsausschuss unterbricht Beratungen bis Mittwochmorgen

Die Spitzen der großen Koalition haben am späten Dienstagabend ihre Beratungen über das geplante Konjunkturprogramm unterbrochen. Gegen 23.15 Uhr wurden die Gespräche im Kanzleramt nach etwa neun Stunden zunächst beendet, wie aus Koalitionskreisen verlautete. Die Diskussionen sollen am Mittwochmorgen nach der Kabinettssitzung gegen 10.00 Uhr fortgesetzt werden.

22.32 Uhr: Erstes Jazzfestival nach Corona-Shutdown in Passau

Ein besonderes Jazzkonzert ging am Abend im Innenhof des Passauer Rathauses über die Bühne: Es war der Auftakt des diesjährigen Jazzfestivals. Laut den London-Jazznews, einem der wichtigsten Blogs für diesen Musikbereich, ist Passau das erste Jazzfestival überhaupt nach dem Corona-Shutdown. Allein im Juni sind es 15 Konzerte. Bis August sind insgesamt 50 geplant.

Mit einer Sondergenehmigung der Stadt durften die Organisatoren dieses erste Event durchführen – allerdings nur unter strengen Auflagen. So war z. B. die Besucherzahl auf 50 begrenzt, die Schutzmaske durfte erst am Sitzplatz abgenommen werden, Getränke gab es nur vor Konzertbeginn. Vor der Bühne und zwischen den Sitzreihen musste genug Abstand sein. Und: Der Auftritt durfte nicht länger als eine Stunde sein.

21.45 Uhr: Zweiter Tag in Folge ohne Corona-Toten in Spanien

Zum zweiten Tag in Folge hat Spanien keinen einzigen Corona-Toten registriert. Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, in den vergangenen 24 Stunden sei in dem Land erneut niemand an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Am Montag hatte es in Spanien erstmals seit dem 3. März keinen Todesfall durch das neuartige Coronavirus gegeben.

21.00 Uhr: Mehr als 100 Corona-Tote in Frankreich an einem Tag

Erstmals seit 13 Tagen sind in Frankreich wieder mehr als 100 Corona-Tote binnen eines Tages registriert worden. Die Gesamtzahl der Verstorbenen kletterte nach Angaben des Gesundheitsministeriums um 107 auf 28.940.

20.45 Uhr: Virus-Ansteckungsrate wieder unter kritischem Wert

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, ist nach aktuellsten Angaben des Robert-Koch-Instituts wieder unter die kritische Marke von 1,0 gerutscht, nämlich auf 0,89 (Datenstand 2.6. 0 Uhr). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als eine weitere Person ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Am Vortag hatte er bei 1,20 (Datenstand 1.6. 0 Uhr) gelegen. Das RKI hat immer wieder betont, die Reproduktionszahl müsse unter 1 liegen, damit die Epidemie abflaue.

Das RKI hatte bereits am Wochenende erklärt, dass der R-Wert empfindlich auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen reagiere, wie sie etwa durch einzelne Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Insbesondere bei einer insgesamt kleineren Anzahl von Neuerkrankungen könne dies zu verhältnismäßig großen Schwankungen führen.

Mehr zur Reproduktionszahl erfahren Sie hier.

20.05 Uhr: 80 Infizierte nach Privatfeiern - Göttingen schließt Schulen

Infolge von privaten Feiern zum muslimischen Zuckerfest haben sich in Göttingen mittlerweile 80 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Schwerpunkt des Ausbruchs liege in einer Wohnanlage am nördlichen Innenstadtrand, sagte Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) am Abend: "Es sind dort mehrere große Familienverbände - nicht einer, sondern mehrere - Verursacher dieser Situation." Laut der Stadt befinden sich aktuell 230 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sowie 140 im restlichen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in Quarantäne.

Mit dem Zuckerfest feiern Muslime das Ende des Fastenmonats Ramadan. Dabei kam es laut dem Oberbürgermeister zu Verstößen gegen Hygiene- und Abstandsregeln - allerdings nicht in den Moscheen. Es habe "private Begrüßungen und Feierlichkeiten" gegeben, sagte Köhler. In diesem Kontext habe eine Shisha-Bar "eine nicht unwesentliche Rolle" gespielt. Dort sollen mehrere Personen mit einem Mundstück geraucht haben.

Weil auch 24 Kinder unter den Infizierten sind, will die Stadt alle Göttinger Schulen und einige im Landkreis diese Woche schließen. Danach soll es dort eine zweiwöchige Maskenpflicht geben. Auch vier Kitas bleiben zu. Zudem wolle man in dem betroffenen Wohnblock alle Bewohner testen. Dabei handele es sich um bis zu 700 Personen.

20.00 Uhr: Griechenland wirbt um ausländische Touristen

Die griechische Regierung hofft trotz Corona-Krise auf einen Ansturm ausländischer Besucher in diesem Sommer. "Jeder Tourist ist willkommen", sagte der griechische Tourismusminister Harry Theoharis. Natürlich werde man aber auf die Ratschläge der Experten hören, um den Griechenland-Urlaub für alle so sicher wie möglich zu machen. "Wir wollen die Menschen, die uns besuchen, keinem Risiko aussetzen. Und natürlich auch nicht unsere Bevölkerung."

Ab dem 15. Juni sollen wieder reguläre Flüge nach Athen und die zweitgrößte Stadt Thessaloniki möglich sein, die übrigen Flughäfen sollen am 1. Juli folgen.

19.40 Uhr: Britisches Parlament stellt virtuelle Abstimmungen wieder ein

Trotz Bedenken angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie will das britische Parlament keine virtuellen Abstimmungen mehr zulassen. Eine Mehrheit der Abgeordneten des Unterhauses stimmte für eine Einstellung der wegen der Pandemie eingeführten Ausnahmeregelung, die es Parlamentariern vorübergehend ermöglichte, per Videoschalte an Parlamentsdebatten und Abstimmungen teilzunehmen. Die Regierung des konservativen Premierministers Boris Johnson hatte sich für ein Ende der Ausnahmeregelung eingesetzt.

19.00 Uhr: Altmaier hält noch stärkeren Konjunktureinbruch für möglich

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält einen noch stärkeren Konjunktureinbruch in diesem Jahr für möglich als bislang vorhergesagt. "Ich schließe nicht aus, dass es mehr wird, auch bei uns", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin. Bislang geht die Regierung davon aus, dass die Wirtschaftsleistung 2020 um 6,3 Prozent schrumpfen wird. Das wäre das größte Minus der Nachkriegszeit. Hauptgrund dafür ist die Coronavirus-Pandemie, die weite Teile der Wirtschaft über Monate lahmgelegt hat.

18.00 Uhr: Frankreich startet Corona-Warn-App "StopCovid"

Frankreich hat seine angekündigte Warn-App "StopCovid" an den Start gebracht. Die kostenlose Anwendung steht ab sofort für Android-Geräte in Googles App-Plattform Play Store zum Runterladen auf das Handy bereit. Die App soll mit Hilfe von Bluetooth-Signalen erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind. Bürger sollen gewarnt werden, falls sich später herausstellt, dass sie sich neben infizierten Personen aufhielten. Nutzer eines iPhones mit dem Apple-Betriebssystem iOS mussten sich jedoch noch gedulden, die App war dort zunächst nicht verfügbar.

Experten monierten im Vorfeld, dass die französische App nicht von den neuen Schnittstellen unterstützt wird, die Apple und Google für Corona-Tracing-Apps kürzlich für iOS und Android bereitgestellt haben.

17.30 Uhr: Keine neuen Virus-Toten in Spanien seit Sonntag

In Spanien ist seit zwei Tagen kein neuer Corona-Todesfall gemeldet worden. Die Zahl der Gestorbenen verharrte nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Dienstag auf dem Niveau von Sonntag bei 27.127. Hinzu kamen seit Montag 137 neue Infektionen, damit sind nunmehr insgesamt 239.932 Corona-Fälle bestätigt worden.

17.20 Uhr: CDU-Wirtschaftspolitiker: Kleine Firmen bekommen Fixkosten-Zuschuss

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann sagt, kleinere Unternehmen werden im Rahmen des Konjunkturpakets einen Zuschuss zu den Fixkosten bekommen. Es gehe um eine Erstattung von bis zu 80 Prozent der Fixkosten, maximal aber 50.000 Euro pro Monat, wenn Firmen zum Vorjahr einen Umsatzeinbruch von mindestens 60 Prozent nachweisen könnten. Das würde dem Konzept von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) entsprechen.

17.00 Uhr: UN: Corona-Pandemie trifft ethnische Minderheiten stärker

Die Corona-Pandemie trifft ethnische Minderheiten laut den Vereinten Nationen stärker als Angehörige der Mehrheitsgesellschaft. Darin zeigten sich alarmierende Ungleichheiten in einigen Gesellschaften, kritisierte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, in Genf. "Daten zeigen uns die verheerende Auswirkung von Covid-19 auf Menschen afrikanischer Abstammung und andere Minderheiten in Ländern wie Brasilien, Frankreich, Großbritannien und den USA." Für andere Länder fehlten die Daten. Doch es sei anzunehmen, dass es an vielen anderen Orten ähnlich sei. Das Thema werde zwar diskutiert, erklärte Bachelet. Aber es sei nicht klar, was dagegen getan werde.

16.50 Uhr: Immer weniger Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen

Die Intensivstationen deutscher Krankenhäuser behandeln immer weniger Patienten wegen der Lungenkrankheit Covid-19. Laut dem DIVI-Intensivregister wurden Stand heute 689 an Covid-19 erkrankte Menschen auf Intensivstationen betreut, etwa die Hälfte von ihnen wurde beatmet. Mitte April waren es zeitweise noch mehr als 2900 Patienten gewesen. Zwar müssen die Kliniken die Belegung ihrer Intensivbetten an das Register melden, trotzdem schwankt die tägliche Zahl der meldenden Klinik-Standorte. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist bundesweit relativ niedrig.

16.30 Uhr: Studie: Corona-Berichterstattung breit aufgestellt und differenziert

Kein systematisches Dramatisieren, sondern eine breit aufgestellte und differenzierte Berichterstattung - dieses Zeugnis stellt eine Studie den klassischen Medienhäusern in Deutschland für die ersten drei Monate nach Ausbruch des Coronavirus aus. Für die Analyse der Universität Münster hat ein Forscherteam um Kommunikationswissenschaftler Thorsten Quandt etwa 100.000 Beiträge von 78 Nachrichtenmedien ausgewertet, die von Anfang Januar bis zum 22. März bei Facebook veröffentlicht wurden.

"In den ersten drei Monaten der Corona-Krise kam es zu keinem allgemeinen Systemversagen des Journalismus'. Das heißt, dass wir in der Gesamtheit keine umfassenden Tendenzen zu unkritischer oder hysterischer Berichterstattung gefunden haben. Die von Kritikern geäußerten Vorwürfe, dass es eine überwiegende Negativberichterstattung oder einseitige Panikmache gegeben hätte, können wir durch unsere Analysen nicht bestätigen", betonte Quandt.

16.14 Uhr: Sieben neue Corona-Fälle in Oberbayern

In Oberbayern ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL seit dem Vortag um sieben auf 21.458 gestiegen. In den letzten sieben Tagen sind 280 Fälle in Oberbayern dazugekommen. Damit sind pro 100.000 Einwohner 457,90 Meschen infiziert. Der Bezirk liegt weiterhin deutlich vor den restlichen bayerischen Bezirken - zum Vergleich: auf Platz zwei liegt die Oberpfalz mit 5.289 Fällen und 476,80 Fällen pro 100.000 Einwohner.

15.56: Bahn zählt über Pfingsten 750.000 Fernreisende

Am langen Pfingstwochenende haben wieder mehr Reisende auf die Bahn gesetzt als zuletzt in der Corona-Krise. Die Deutsche Bahn verzeichnete rund 750.000 Kunden im Fernverkehr, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Das waren zumindest etwa halb so viele Fahrgäste wie vor einem Jahr. Auch am verlängerten Himmelfahrts-Wochenende zuvor waren rund 750.000 Reisende im Fernverkehr unterwegs. Damit sieht die Bahn nach eigenen Angaben "eine allmähliche Erholung der Fahrgastzahlen". Als Folge der Corona-Pandemie war der Fernverkehr zeitweilig um rund 90 Prozent eingebrochen.

15.39 Uhr: Studie: Mehr häusliche Gewalt in Quarantäne

Insbesondere bei Familien in Quarantäne und bei akuten finanziellen Sorgen haben Frauen während der Corona-Krise häusliche Gewalt erfahren. Sie berichteten bei einer wissenschaftlichen Umfrage von lautstarkem Streit, Ohrfeigen und erzwungenem Sex. Die Online-Befragung wurde unter rund 3.800 Frauen zwischen 18 und 65 Jahren durchgeführt.

3,1 Prozent der Frauen berichteten, in der Zeit der strengen Kontaktbeschränkungen mindestens eine körperliche Auseinandersetzung erlebt zu haben, etwa Schläge. Ähnlich viele Frauen gaben an, vergewaltigt worden zu sein. Bei 6,5 Prozent wurde die Kinder den Aussagen der Mütter zufolge gewalttätig bestraft. Offen blieb, ob die Gewalt in diesem Fall von der Frau oder dem Mann ausging. Befanden sich die Frauen zu Hause in Quarantäne, stiegen die Zahlen stark: Dann berichteten 7,5 Prozent von körperlicher Gewalt, in 10,5 Prozent der Fälle erlitten Kinder Gewalt.

15.00 Uhr: Mehr Hartz-IV-Aufstocker wegen Corona

Zehntausende Arbeitnehmer und Selbstständige haben in der Corona-Krise wegen wegbrechender Einnahmen zusätzliche Unterstützung beim Jobcenter beantragt. Die Linke im Bundestag verweist auf entsprechende Daten der Bundesagentur für Arbeit. Demnach gab es im April rund 51.000 Arbeitnehmer und 33.000 Selbstständige, die neu in der Statistik der Hartz-IV-Aufstocker auftauchten. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei vielen neu gemeldeten "Aufstockern" im April um Menschen auf Kurzarbeit handelt. Besonders viele Menschen kamen laut der Statistik aus dem Bereich "personenbezogene Dienstleistungsberufe".

14.50 Uhr: Landesamt: 47.298 Coronavirus-Fälle in Bayern - 2.472 Tote

In Bayern sind inzwischen 47.298 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 2.472 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Dienstag (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Website mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 43.140 Menschen.

14.48: Coronavirus-Schwerpunkt in Europa nun im Osten

In Europa hat sich der Schwerpunkt der Coronavirus-Pandemie der Weltgesundheitsorganisation zufolge mittlerweile in den Osten verlagert. Gegenwärtig gebe es in Westeuropa einen stetigen Rückgang der Infektionszahlen, während in Russland und Osteuropa insgesamt immer noch ein Anstieg verzeichnet werde, sagt die WHO-Sprecherin Margaret Harris. Russland zählt inzwischen 423.741 nachgewiesene Infektionen. Nur in den USA und in Brasilien gibt es mehr.

14.45 Uhr: Wuhan meldet nach Massentests keine neuen Covid-19-Fälle

Die Behörden in der chinesischen Millionenstadt Wuhan - Ausgangspunkt der Pandemie - haben nach eigenen Angaben bei Massentests keine neuen Covid-19-Fälle gefunden. Die Überprüfung von 9,9 Millionen Einwohnern von Mitte Mai bis Montag habe zwar 300 symptomlose Infizierte aufgespürt. Diese seien jedoch nicht ansteckend. Die Stadt mit insgesamt etwa elf Millionen Einwohnern in der Provinz Hubei wurde vom 23. Januar bis zum 8. April abgeriegelt. Hier wurden die meisten der 83.022 in China offiziell gemeldeten Infektionen und 4.634 Todesfälle verzeichnet.

14.33 Uhr: Maas peilt Aufhebung der Reisewarnung für Europa an

Bundesaußenminister Heiko Maas will noch diese Woche die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die EU-weite Reisewarnung aufgehoben werden kann. Der SPD-Politiker sagte in Berlin, ein entsprechender Beschluss werde derzeit für die morgige Kabinettssitzung vorbereitet und innerhalb der Regierung abgestimmt. Ab dem 15. Juni will Deutschland die Reisewarnung, die derzeit weltweit gilt, für die Staaten der Europäischen Union durch sogenannte Reisehinweise ersetzen. Nach den Worten von Maas informieren diese Hinweise detailliert über die Corona-Lage in den einzelnen Staaten. Dies gebe Bürgern eine Hilfestellung bei der Entscheidung, wo sie Urlaub planen könnten - und in welchen Regionen sie dies eher nicht tun sollten.

14.18 Uhr: Koalition nimmt sich mehr Zeit für Konjunkturpaket

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD nehmen sich nun mehr Zeit für die Beratungen über das milliardenschwere Konjunkturpaket, das die Wirtschaft nach dem Einbruch durch die Corona-Krise wieder ankurbeln soll. Noch vor Beginn des Koalitionsausschusses verständigten sich die Koalitionspartner nach Angaben einer SPD-Sprecherin darauf, am Dienstag noch keine Entscheidung zu treffen. Nach den heutigen Beratungen bis 23 Uhr solle am Mittwoch weiterverhandelt werden. Bei dem Konjunkturpaket zeichneten sich zahlreiche Streitpunkte ab, bei denen die Konfliktlinien zum Teil quer durch die Parteien laufen. Eine der größten Differenzen rankt sich um die Frage, ob es eine Kaufprämie auch für Verbrennerautos geben soll.

13.18 Uhr: EU will Katastrophenschutz-Mechanismus ausweiten

Die EU-Kommission will den europäischen Katastrophenschutz-Mechanismus infolge der Corona-Krise deutlich ausweiten. Das bisherige System habe sich in Situationen, in denen viele EU-Staaten gleichzeitig betroffen sind, als "nicht sehr effektiv" erwiesen, sagte der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic in Brüssel. Nun sollen zusätzlich zwei Milliarden Euro und mehr Kompetenzen für die EU-Kommission Abhilfe schaffen.

Bisher habe der EU-Katastrophenschutz "ausschließlich auf der Solidarität der Mitgliedstaaten beruht", sagte Lenarcic. Länder konnten sich in Katastrophenfällen an andere Länder wenden, die EU-Kommission koordinierte dies nur. Doch Italiens Hilferuf nach medizinischer Ausrüstung Ende Februar wegen des neuartigen Coronavirus sei unbeantwortet geblieben, weil "die anderen Mitgliedstaaten glaubten, selbst nicht genug Schutzausrüstung zu haben", sagte der Slowene. In derartigen Fällen müsse die EU künftig einspringen können.

13.05 Uhr: Oberbayern löst sechs von sieben Hilfskrankenhäusern auf

Wegen der Corona-Pandemie sind in Oberbayern in den vergangenen Monaten sieben Hilfskrankenhäuser eingerichtet worden – für den Fall dass die Kapazitäten in den Kliniken nicht mehr ausreichen sollten. Jetzt werden die meisten wieder aufgelöst. Sechs Hilfskrankenhäuser werden oder wurden bereits "rückgebaut", wie die Regierung von Oberbayern mitteilt. Konkret betrifft das die Einrichtungen in Ebersberg, Dachau, Oberammergau, Bad Reichenhall und Bad Feilnbach – dort sind es zwei gewesen.

12.08 Uhr: Erster Corona-Toter in Rohingya-Flüchtlingslagern

Erstmals ist ein Rohingya-Flüchtling in den Camps in Bangladesch an den Folgen von Corona gestorben. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um einen 71 Jahre alten Mann, wie die Nachrichtenagentur UNB berichtete. Ein erster Fall von Covid-19 in den Rohingya-Flüchtlingslagern war Mitte Mai bekannt geworden. Seitdem ist die offizielle Zahl der Infizierten auf mindestens 29 gestiegen. Alle befinden sich in Isolation. Hilfsorganisationen und Menschenrechtler fürchten eine massive Ausbreitung des Virus im größten Flüchtlingscamp der Welt, da die Menschen dort auf engem Raum und unter prekären Bedingungen leben.

11.45 Uhr: Frankreich zurück im "fast normalen Leben"

Mit der Öffnung von Restaurants, Cafés und vielen Schulen hat Frankreich seine Corona-Auflagen deutlich gelockert. Seit heute können sich die Bürger zudem erstmals seit zweieinhalb Monaten wieder frei im ganzen Land bewegen. Seit Lockerung der Ausgangssperre am 11. Mai waren in der Regel nur Fahrten im Radius von 100 Kilometern um den Wohnort erlaubt.

Mit der zweiten Phase der Lockerungen kehrt Frankreich zum "fast normalen Leben" zurück, wie Premierminister Edouard Philippe sagte. Im Pariser Großraum sind bereits seit dem Pfingstwochenende Parks und öffentliche Gärten erstmals wieder zugänglich. Die französische Hauptstadt und ihr Umland bleiben aber unter erhöhter Beobachtung der Behörden, weil es dort besonders viele Infektionen gab. Deshalb dürfen Restaurants und Cafés vorerst nur ihre Terrassen öffnen.

Eine Corona-Warn-App für Handys begleitet die neuen Lockerungen. Mit mehr als 28.800 Todesfällen ist Frankreich eines der am stärksten betroffenen Länder Europas.

11.09 Uhr: Konsumstimmung verbessert sich leicht

Die Konsumlaune der Verbraucher hat sich angesichts der Lockerung der Corona-Maßnahmen etwas verbessert, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Das vom Handelsverband Deutschland (HDE) veröffentlichte Konsumbarometer für Juni stieg nach dem Tiefststand im Vormonat um drei auf nun 93,5 Punkte. Das ist der zweitschlechteste Wert seit seinem Start des Barometers 2016.

"Der Abwärtstrend der letzten Monate ist zunächst einmal gestoppt", erklärte der HDE, insbesondere die Anschaffungsneigung der Verbraucher sei leicht angestiegen. Gleichzeitig deute eine zunehmende Sparneigung aber darauf hin, dass die Verbraucher "mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung skeptisch" seien und Finanzpolster aufbauen wollten. Dass diese sich die Stimmung der Verbraucher zeitnah weiter verbessert, sei "noch nicht absehbar".

10.58 Uhr: Schloss Neuschwanstein wieder geöffnet

Schloss Neuschwanstein hat heute seine Pforten wieder für die Besucher geöffnet. Zweieinhalb Monate lang war das Schloss Ludwigs II. aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen - zum ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg, so Schlossverwalter Johann Hensel gegenüber dem BR. Zahlreiche Besucher kamen schon am morgen, um an den ersten Führungen teilzunehmen. Dabei gelten spezielle Corona-Regeln: So muss ab Betreten des Schloss-Innenhofs ein Mundschutz getragen werden, Markierungen am Boden rufen zum Einhalten eines Mindesabstands von 1,5 Metern auf. Und: Besuchergruppen sind auf maximal 10 Personen pro Schloss-Führung begrenzt.

10.52 Uhr: Italien startet Corona-App

Italien startet mit seiner angekündigten Warn-App im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die kostenlose App mit dem Namen "Immuni" stehe jetzt zum Herunterladen aufs Handy bereit, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Die Anwendung auf dem Smartphone soll Bürgern einen Hinweis senden, wenn sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Ab kommendem Montag (8. Juni) werden die Funktionen aktiviert, allerdings vorerst nur in 4 von 20 Regionen Italiens. Die Warn-App auf Basis von Bluetooth-Technik solle zunächst in den Abruzzen, Ligurien, den Marken und Apulien laufen.

10.41 Uhr: Spargel-Erntehelfer in Quarantäne

Nachdem am Pfingstwochenende zwei Erntehelfer auf einem Spargelhof im Landkreis Aichach-Friedberg positiv auf das Coronavirus getestet wurden, befinden sich 50 weitere Erntehelfer nun in Quarantäne. "Die beiden Infizierten wurden isoliert, einer davon ist aktuell im Krankenhaus", sagte ein Sprecher des Landratsamts Aichach-Friedberg: "Die 50 Kontaktpersonen werden im Laufe der Woche alle auf das Virus getestet. Sofortige Tests machen meist keinen Sinn, da der Erreger dann oft noch nicht nachgewiesen werden kann."

10.29 Uhr: Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr wird eingehalten

Die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr und in den Zügen in Bayern wird nach Aussage von Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) gut eingehalten. In Bussen und Bahnen seien es gut 99 Prozent der Fahrgäste, die sich daran hielten. Da klappe es gut, sagte Schreyer in München. "Wo es noch nicht gut geht, ist an Bahnsteigen und Bushaltestellen." Hier sei vielen Fahrgästen noch nicht bewusst, dass auch in den Wartebereichen und Bahnhöfen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden müsse. Die Polizei kontrolliere engmaschig. Zudem sei zu bedenken, dass es Menschen gebe, die keine Maske tragen könnten, etwa Asthmatiker.

10.20 Uhr: Karliczek will Impfstoffentwicklung stärken

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) will die Medikamenten- und Impfstoffentwicklung in Deutschland stärken. Ziel sei es, die Erforschung neuer Arzneien und Impfstoffe hierzulande deutlich auszuweiten und von Drittstaaten unabhängig zu werden, sagte Karliczek den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dies sei eine Lehre aus der Corona-Pandemie.

Dazu soll eine Agentur für pharmazeutische Neuerungen gegründet werden. Nach dem Willen Karliczeks soll im Koalitionsausschuss am heutigen Dienstag dazu der Grundstein gelegt werden. Aufgabe der Agentur könne es sein, den Erkenntnistransfer zwischen Forschungseinrichtungen zu fördern und bei Ausbrüchen unbekannter Erkrankungen frühzeitig die Entwicklung von Impfstoffen anzustoßen.

09.47 Uhr: Geplante Corona-Massentests könnten 7,6 Milliarden Euro kosten

Die von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angeordneten Corona-Massentests würden in diesem Jahr bis zu 7,6 Milliarden Euro kosten und könnten Beitragssteigerungen um 0,8 Punkte für 73 Millionen gesetzlich Versicherte erfordern. Das geht aus einer Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vorliegt. Darin verlangen die Kassen die vollständige Kostenübernahme durch den Bund sowie eine deutlich niedrigere Vergütung der Labore. Die von Spahn festgelegten 52,50 Euro pro Test seien "wesentlich zu hoch".

Bei wöchentlich 4,5 Millionen Testungen - wenn, wie gewünscht, alle Mitarbeiter der Gesundheitsberufe und alle Krankenhauspatienten systematisch getestet würden - "entstünden für die verbleibenden 32 Wochen Ausgaben von 7,6 Milliarden Euro beziehungsweise von 10,6 Milliarden Euro bis Ende März 2021 (rund 0,8 Beitragspunkte)", schreibt der GKV-Spitzenverband.

Der Gesundheitsminister hatte am vergangenen Mittwoch den Entwurf einer Verordnung in die Ressortabstimmung gegeben, der systematische Corona-Tests in Kitas, Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen vorsieht, um die Epidemie weiter einzudämmen. Laut Entwurf sollen alle Tests zunächst von den gesetzlichen Kassen (GKV) bezahlt werden. Privat- und Nicht-Versicherte würden nicht einbezogen.

09.32 Uhr: Verbände fordern soziale Sofortprogramme

Im Vorfeld der Beratungen des Koalitionsausschusses zu einem Konjunkturpaket in der Corona-Krise haben Fridays For Future, Paritätischer Wohlfahrtsverband und die Gewerkschaft Verdi von der Großen Koalition gefordert, die Corona-Krise dürfe nicht gegen eine ambitionierte Klimaschutzpolitik und einen funktionierenden Sozialstaat instrumentalisiert werden. Vielmehr komme es gerade jetzt darauf an, die Weichen konsequent für eine sozial-ökologische Wende zu stellen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

"Uns eint die Überzeugung: Die ökologische Wende kann nur als sozial-ökologische Wende funktionieren. Wir haben die Chance, Soziales neu zu denken und mehr Lebensqualität für alle zu schaffen. Das gilt auch für Corona", sagte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Niemand dürfe in der Krise abgehängt werden. Sofortprogramme gerade für die Ärmsten seien vordringlich.

08.26 Uhr: Corona verhindert Abschiebungen aus Bayern

Wegen der Corona-Beschränkungen sind nach Angaben der "Bild" in den vergangenen zweieinhalb Monaten 237 Rückführungen ausreisepflichtiger Personen aus Bayern ausgefallen. "Da der überwiegende Teil von Abschiebungen auf dem Luftweg stattfindet, wirken sich die Beschränkungen des Flugreiseverkehrs und die Einreisebestimmungen der Zielländer aus", sagte ein Sprecher des Landesamtes für Asyl und Rückführungen der Zeitung. Geplant gewesen seien 175 Einzel- und 13 Sammelabschiebungen. Diese sollen nachgeholt werden, sagte der Sprecher weiter.

07.28 Uhr: Virus-Krise lässt Kurzarbeit boomen

Im Mai sind in Deutschland nach Berechnungen des Ifo-Instituts 7,3 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit gewesen. "Diese Zahl war noch nie so hoch", sagte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link: "In der Finanzkrise lag der Gipfel der Kurzarbeit im Mai 2009 bei knapp 1,5 Millionen Menschen." In der Coronakrise hatten demnach die Unternehmen ursprünglich sogar 10,1 Millionen Arbeitnehmer zur Kurzarbeit angemeldet. Laut Daten der Münchener Wirtschaftsforscher wurden davon tatsächlich 71,6 Prozent in Kurzarbeit geschickt.

"Im Gegensatz zur Finanzkrise, als über 80 Prozent der Kurzarbeiter in der Industrie beschäftigt waren, wird Kurzarbeit in der Corona-Krise über fast alle Wirtschaftszweige hinweg eingesetzt", erklärte das Institut. Allein bei den wirtschaftsnahen Dienstleistern sind demnach 2,4 Millionen Menschen in Kurzarbeit, was fast ein Viertel der Beschäftigten ist. In der Industrie zählte das Institut 2,2 Millionen Menschen und damit 31 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit, im Handel 1,3 Millionen und somit 29,7 Prozent der Beschäftigten. Besonders gering liegt die Zahl im Hoch- und Tiefbau mit 163.000 oder 4,1 Prozent.

06.52 Uhr: Göttingen: Maskenpflicht für hunderte Schüler

Der Corona-Ausbruch in Göttingen hat auch weitrechende Folgen für mehrere hundert Schüler. Unter den Kontaktpersonen ersten Grades befänden sich auch 57 Kinder und Jugendliche, teilte die Stadt mit. In 13 Schulen müssten die Sicherheitsvorkehrungen daher angepasst werden. Dazu zähle unter anderem die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände und in den Gebäuden, ausgenommen die Klassenräume. Zudem würden die Schulen verstärkt auf Krankheitsanzeichen achten.

Nach mehreren privaten Familienfeiern waren in Göttingen mindestens 68 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Am Pfingstwochenende seien 131 Menschen getestet worden, teilte die Stadt mit. Eine erkrankte Person werde weiter stationärer behandelt. Die Behörden in Göttingen arbeiten mit Hochdruck daran, alle Personen ausfindig zu machen, die mit den Infizierten Kontakt hatten. 203 Kontaktpersonen ersten Grades seien identifiziert worden.

06.32 Uhr: Kommunen fordern Rettungsschirm

Kurz vor den Verhandlungen der großen Koalition über ein Konjunktur-Paket zur Corona-Krise verlangen die Kommunen einen Rettungsschirm für sich und die Übernahme von Altschulden. "Wir erwarten von der Koalition, dass sie mit ihrem Konjunkturpaket die Investitionskraft der Kommunen in der Corona-Krise stärkt", sagte der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, in Berlin: "Für den Städtetag ist dabei beides wichtig: Entlastungen für alle Kommunen wegen der Corona-Krise und Hilfe für die durch Altschulden besonders gebeutelten Städte." Den Kommunen würden in diesem Jahr mindestens 13 Milliarden Euro Steuereinnahmen wegbrechen. Auch der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, forderte in der "Rheinischen Post" einen Kompromiss: "Das eine schließt das andere nicht aus: Die Kommunen sollten bei den Kosten der Unterkunft für Arbeitslose entlastet werden, wie die Union es vorschlägt, und sie sollten gleichzeitig auch die Altschulden loswerden, wie die SPD es vorschlägt."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte vor dem Koalitionsgipfel für eine Übernahme kommunaler Altschulden durch den Bund plädiert, die Union lehnte das ab. Deren Vize-Fraktionschef Andreas Jung und der Chef der CDU-Kommunalvereinigung, Christian Haase, schlagen in einem gemeinsamen Papier stattdessen andere Hilfen vor.

06.20 Uhr: 182.028 Corona-Infektionen in Deutschland

In Deutschland registriert das Robert-Koch-Institut 213 neue Coronavirus-Fälle. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf 182.028. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich um 11 auf 8.522.