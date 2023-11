Bundesweite Razzia gegen "Islamisches Zentrum Hamburg"

Im Rahmen von Ermittlungen gegen das "Islamische Zentrum Hamburg" (IHZ) und weitere Vereinigungen sind am Donnerstag 54 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht worden, auch in Bayern. Das teilte das Bundesinnenministerium am Morgen mit. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, das IHZ werde seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft.

Faeser: "Islamistische Szene im Visier"

"Wir haben die islamistische Szene im Visier", so Faeser. "Gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich viele Jüdinnen und Juden besonders bedroht fühlen, gilt: Wir dulden generell keine islamistische Propaganda und keine antisemitische und israelfeindliche Hetze."

Die Durchsuchungen erfolgten laut Ministerium in Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen.