BR24Live - Corona-Gipfel: Friseure dürfen Anfang März öffnen

Friseurgeschäfte sollen in Deutschland ab 1. März wieder öffnen dürfen. Darauf verständigten sich Bund und Länder in den noch laufenden Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise, wie die Nachrichtenagentur Reuters und "Der Spiegel" unter Berufung auf Teilnehmer berichten.

Einig sind sich Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten offenbar darin, den Lockdown grundsätzlich zu verlängern - vor allem wegen der Sorge vor der Ausbreitung von Virusvarianten. Strittig ist aber, wie lange die strikten Maßnahmen weiter gelten sollen.

Eine Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt für die Beratungen sah vor, dass der Lockdown bis 14. März verlängert wird. Das heißt: Die Kontaktbeschränkungen gelten weiter, Geschäfte, Gastronomie und Kultureinrichtungen bleiben mindestens bis zu diesem Datum geschlossen. Dagegen gab es Widerstand aus den Ländern. Sie präferieren den 7. März.

Neben den Friseuren soll es Ausnahmen bei der Bildung geben: Die Länder sollen laut Beschlussvorlage freie Hand für die Öffnung von Schulen und Kitas bekommen. Geprüft werden soll, ob Lehrer und Erzieher früher geimpft werden können. Konkret geht es demnach darum, sie in der zweiten statt der dritten Prioritätsstufe für Impfungen einzuordnen.

Wann folgen weitere Lockerungen?

Offen blieb zunächst, inwieweit die weiter von der coronabedingten Schließung betroffenen Bereiche eine Perspektive bekommen - also vor allem weite Teile des Einzelhandels, Restaurants, Hotels, Museen, Clubs, Theater und Konzerthäuser sowie der Amateursport.

Zum einen hieß es dazu in der Beschlussvorlage des Kanzleramts, darüber könnte am 10. März beraten werden. Alternativ werden nächste Öffnungsschritte "bei einer stabilen deutschlandweiten 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner" vorgeschlagen.

Corona-Inzidenzwert in Deutschland bei 68

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz) lag laut Robert Koch-Institut am Mittwochmorgen bundesweit bei 68. Auf diesem Niveau hatte der Wert zuletzt am 24. Oktober (68,4) gelegen. Eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 hatte es zuletzt am 20. Oktober (48,6) gegeben.