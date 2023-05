Geeinte Länderfront gegen den Bund vor Flüchtlingsgipfel

Die Grünen unterstützen die Städte und Gemeinden bei ihren Appellen nach mehr Hilfen. "Was die Kommunen benötigen, ist eine vernünftige Finanzierung und Unterstützung bei der Unterbringung", sagte der Grünen-Innenpolitiker Julian Pahlke. Der Bundestagsabgeordnete blickt kritisch auf die Töne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD): Angesichts der Forderungen der Kommunen jetzt über "neue EU-Verordnungen zu reden, die völlig unplanbar erst in den nächsten Jahren in Kraft treten würden", bedeute, "leere und wirkungslose Versprechungen" zu machen.

Union appelliert an Scholz

Die Union - an neun Landesregierungen beteiligt - sieht Scholz in der Pflicht: "Der Bundeskanzler sollte erkennen, dass es sinnvoll war und ist, Migration nach Deutschland nachhaltig zu steuern", sagte CDU-Chef Friedrich Merz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Zugleich betonte er: "Eine spürbare Grenze bei der Zuwanderung nach Deutschland bedeutet aber keine Begrenzung der Menschlichkeit." Deutschland könne mehr in den Transit- und Herkunftsstaaten für die Menschen tun. Beides müsse "zusammen gedacht und getan werden", forderte Merz. Doch Geflüchtete zu integrieren, habe auch etwas mit der Anzahl von Menschen zu tun, die in Deutschland leben. Behörden oder Schulen hätten keine unendlichen Kapazitäten.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wirft dem Bund vor, die Länder mit den gestiegenen Asylbewerberzahlen finanziell im Stich zu lassen. Erhebungen der Bundesländer belegten, dass die vom Bund gewährten Gelder für 2022 und 2023 nur für einen Bruchteil der Kosten im Bereich Asyl und Integration ausreichten, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Es sei "absolut gerechtfertigt", dass die Länder und Kommunen mehr Geld fordern. Das gelte "umso mehr, da der Bund die hohen Zugangszahlen im Bereich Asyl über falsche Anreize mit verursacht hat und bislang eine Entspannung der Situation nicht absehbar ist". Der Migrations-Sonderbevollmächtigte Joachim Stamp (FDP) sei jetzt ein Vierteljahr im Amt, "Ergebnisse gibt es leider keine", so Herrmann.

Kommunen stark belastet

Viele Kommunen klagen, sie seien an die Grenze der Belastbarkeit angelangt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machte im ZDF-"heute journal" deutlich, dass die Länder in erster Linie als Sachwalter für die Kommunen agierten. Bei der Unterbringung der Geflüchteten stünden Kommunen und Länder Seite an Seite, betonte auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, Malu Dreyer (SPD).

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe (CDU), forderte im Gespräch mit der dpa eine dauerhafte Regelung, die sich automatisch an die jeweils aktuelle Zahl der Schutzsuchenden anpasst - sonst gehe Zeit und Vertrauen verloren. Bei der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen gehe es um mehr als ein Bett und Essen, betonte Lewe. "Es geht um Wohnungen, Kita- und Schulplätze. Uns fehlt vor Ort auch das Personal."

Mit Informationen von dpa, AFP, Reuters und epd