Blackout im Stall: Sind Notstromaggregate die Lösung?

Das richtige Aggregat auswählen

Weil bei Reinhold Mayer der Strom einfach nicht ausfallen darf, hat er ein Notstromaggregat - mittlerweile das dritte, das er sich mit der Zeit angeschafft hat - mit einer Leistung von 40 Kilowatt. Die Auswahl des Aggregats müsse zu der Technik passen, die es auf dem Hof im Notfall mit Strom versorgen müsse. Bei der Auswahl, sagt Mayer, hätten mehrere Aspekte eine Rolle gespielt: "Dass es erstens ausreichend groß ist, dass man auch diese Heizstäbe zum Beispiel betreiben kann, die die Reinigung der ganzen Melkanlage braucht, plus die Nebenverbraucher, die da halt beteiligt sind, dass man da ein bisschen Luft hat. Und das zweite ist: Das Aggregat hat jetzt eine Feinregelung drin. Wie es genau funktioniert, weiß ich nicht, aber die genau für solche Roboter geeigneter ist als das, was wir mal vorher hatten."

Aggregat bereithalten reicht nicht

Ein Aggregat müsse geeignet sein, auch sensible elektronische Geräte zu versorgen, sagt Harald Huber. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens BayoEnergy sowie Mitgründer und Projektentwickler der Firma Smart Radio Net. Mit seiner Arbeit unterstützt Huber Betriebe im Bereich der Energieversorgung und arbeitet an der Einbindung von Höfen in lokale Netzwerke, die im Notfall, etwa bei langen Stromausfällen, Behörden, Zivilschutz und Bevölkerung mit Energie und Kommunikation versorgen sollen. Wichtig, sagt Huber, sei auch die fachgerechte Einspeisung des Stroms an der Hauptverteilung oder der Unterverteilung des Hauses. Sinnvoll sei es hierbei, mit dem Netzbetreiber zu sprechen.

Netztrennschalter und Absicherung im Haus

Unbedingt notwendig sei auch ein Netztrennschalter, der bei Generatorbetrieb den Hof vom Gesamtnetz trenne, sagt Harald Huber: "Stellen Sie sich vor, der Strom ist weg, ein Aggregat wird am Haus angeschlossen und es gibt keinen Netztrennschalter, dann fließt dieser Strom natürlich auch ins Netz zurück. Wenn dann da ein Elektriker des Versorgers wie auch immer irgendetwas am Netz macht und davon ausgeht, dass eigentlich kein Strom da ist, kann das tatsächlich lebensgefährlich werden." Darüber hinaus, sagt Harald Huber, sei es sinnvoll, die einzelnen Geräte im Haus und auf dem Hof abzusichern: "Optimalerweise ist es hier gut, wenn man noch Unterverteilungen hat, die tatsächlich eben auch noch separat abgesichert sind."

5000 Liter Diesel für 20 Tage

Landwirt Reinhold Mayer hat all das getan. Auf seinem Hof kann er maximal 5.000 Liter Diesel lagern. Sein Schlepper, der das Notstromaggregat antreibt, verbraucht pro Stunde rund 10 Liter Kraftstoff. Müsste das Aggregat tatsächlich Tag und Nacht laufen, würde das ausreichen, seinen Hof 20 Tage lang mit Strom zu versorgen. Damit das im Notfall auch wirklich funktioniert, testet Mayer sein Aggregat von Zeit zu Zeit: Dabei trennt er seinen Hof per Schalter vom Gesamtnetz und wirft das Aggregat an. Obwohl dieses auf die Technik auf dem Hof abgestimmt ist, ist es jedes Mal spannend, sagt er: "Diese ganze Technik, die wir da draußen haben, ist schon ist schon ein bisschen sensibel. Es passiert immer wieder mal, wenn wir Überspannungen haben aus dem Netz, aus der Atmosphäre, dass irgendeine Platine an irgendeiner Stelle mal fliegt. Von daher muss man ein bisschen vorsichtig mit dem Ganzen umgehen."