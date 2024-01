E-Auto kaufen oder alten Pkw behalten: Was ist nachhaltiger?

Umweltnutzen hängt auch vom Strommix ab

"Elektroautos sind so sauber wie der Strom mit dem sie fahren", schreibt das Bundesumweltministerium. Und die Verbraucherzentrale betont: "Werden E-Autos vollständig mit Ökostrom geladen – etwa von der eigenen Photovoltaik-Anlage – entstehen im Betrieb keine CO2-Emissionen."

Doch nicht jeder hat Solarzellen auf dem Dach - und in Deutschland enthält der Strommix auch Kohlestrom. 2022 betrug der Anteil von erneuerbaren Energien bei 46 Prozent, 2023 waren es nach vorläufigen Zahlen 52 Prozent. In der Rechnung des ifeu-Instituts ist der Strommix berücksichtigt - sowie auch, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren beschleunigt vorangehen wird. Die Nutzungsphase von Wägen, die heute hergestellt werden, beträgt etwa 16 Jahre. Der heutige Strommix wird also nicht über die gesamte Lebensdauer zutreffen.

Das ifeu-Institut folgt bei seinen Berechnungen dem RESCUE Szenario GreenLate. Bis 2030 werde dabei "ein Anteil von gut 72 Prozent erneuerbarer Stromerzeugung angenommen, während nach Koalitionsvertrag sogar 80 Prozent angestrebt werden", so Helms. Das Szenario stelle also vor dem Hintergrund der Ziele eine konservative Entwicklung dar, könne aber, so Helms durchaus als "realistische Entwicklung" bezeichnet werden.

Bringt man durch den Umstieg nicht ein weiteres Fahrzeug in Umlauf?

Damit nicht an anderer Stelle weiter klimaschädliche Emissionen entstehen, muss beim Kauf des Elektroautos der alte Verbrenner aus dem Verkehr gezogen werden. Tatsächlich jedoch werden etwa 85 Prozent der in Deutschland ausrangierten Wägen exportiert. "An der Nutzung von Verbrennern in anderen Staaten ändert eine Elektrifizierung in Deutschland jedoch zunächst einmal nichts, so lange der Exportumfang nicht sehr deutlich zunimmt", schreiben Forschenden.

Der Gebrauchtwagenhandel von Deutschland in Nicht-EU-Staaten sei in den vergangenen zehn Jahren gar zurückgegangen. Die Wägen ersetzen im Ausland in der Regel noch ältere und somit auch klimaschädlichere Modelle. Der deutliche Klimavorteil von E-Autos könne sogar zusätzliche Fahrzeuge im System ausgleichen, sofern der Anteil von Elektromobiliät in der Gesamtflotte ansteigt.

Es gibt zwar auch Importländer, die noch einen geringen Grad der Motorisierung aufweisen. Verstärkte - und ungeregelte - Importe aus Deutschland können dem Paper zufolge dann auch zu einem Wachstum der Fahrzeugflotte führen. Allerdings sei bei derartigen Gebrauchtwagenströmen kein Anstieg erkennbar. Durch verschiedene Regularien wäre eine Solche Entwicklung zudem stark eingeschränkt.

Unterschiede je nach Modell: Interaktives Tool bietet Vergleich

Wie viele Emissionen bei Herstellung und Betrieb ausgestoßen werden, hängt auch von der Art des Autos ab. Für die ifeu-Untersuchung wurde kein konkretes Fahrzeugmodell herangezogen, sondern "ein generisches Beispielfahrzeug definiert", erklärt Helms. Es stellt ein typisches Auto der Kompaktklasse dar.

Wer mehrere Elektrowägen vergleichen will - oder auch den eigenen Verbrenner mit einem E-Auto, das infrage kommt - kann ein interaktives Tool der Initiative Green NCAP nutzen. Im Reiter: "Geschätzter Lebenszyklus-Primärenergiebedarf pro Phase" lassen sich die Emissionen der einzelnen Faktoren wie Batterieherstellung, direkte Emissionen sowie Energiebereitstellung getrennt ablesen.

Green NCAP bewertet seit 2019 die Umweltfreundlichkeit von Pkw nach dem Vorbild des ADAC Ecotests. Der Fokus liegt auf den Schadstoffemissionen, dem Kraftstoff- oder Energieverbrauch und den klimaschädlichen Treibhausgasen. Zusätzlich ist im Tool ein Vergleich anhand der offiziell angegebenen Verbrauchswerte nach dem gesetzlichen WLTP-Verfahren möglich.

"Nischenproblem": Für wen der Umstieg nicht sinnvoll ist

Doch es gibt eine Gruppe von Fahrzeugen, bei denen es tatsächlich nachhaltiger ist, wenn sie nicht durch einen elektrischen Neuwagen ersetzt werden: Garagenwagen, die im Jahr weniger als 3.000 km gefahren werden.

Das treffe allerdings nur auf acht Prozent der Fahrzeuge zu, schreiben die Forschenden in ihrem Paper - für alle anderen ist ein neuer Elektrowagen die klimafreundlichere Option.