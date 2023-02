Erdbeben in der Türkei: Erwartbar, aber nicht vorhersehbar

Die Türkei wird immer wieder von Erdbeben erschüttert: 1999 starben in der Region um Gölcük im Westen des Landes mindestens 17.000 Menschen, bei einem Beben ein paar Monate später in Düzce mehrere Hundert. Danach ereigneten sich schwere Erdbeben unter anderem in Elâzığ (2010), Van (2011) und Izmir (2020).

Am Montagabend (20. Februar) erreichten wieder Meldungen von Erdbeben in der Region die Welt. Zwei neue starke Beben hatten die Katastrophenregion Hatay in der Türkei und den Norden Syriens erschüttert, eines der Beben mit der Stärke 6,4. Wieder gab es Tote und Verletzte - nur zwei Wochen nach den ersten beiden Beben mit mehr als 40.000 Toten allein in der Türkei nach offiziellen Angaben. Das Zentrum des Erdbebens lag dieses Mal in der Stadt Defne in der türkischen Provinz Hatay an der Grenze zu Syrien. Es gab Dutzende Nachbeben.

Mehrere Erdplatten treffen aufeinander

Der Grund für die Häufigkeit der Erschütterungen: Mehrere Erdplatten treffen in der Region aufeinander. Das schwere Beben in der Nacht auf den 6. Februar in der türkisch-syrischen Grenzregion mit einer Stärke von 7,8 sei aus wissenschaftlicher Sicht "überfällig" gewesen, sagte die Erdbeben-Expertin Charlotte Krawczyk vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) kurz nach der Naturkatastrophe auf Bayern 2.

Das Beben betraf die sogenannte Ostanatolische Verwerfungszone zwischen der Anatolischen und der Arabischen Erdplatte. Das Epizentrum lag nahe der südtürkischen Stadt Gaziantep. Die Region galt laut Experten schon lange als stark erdbebengefährdet, weil es dort über viele Jahrhunderte seismisch ruhig war, während sich an der Plattengrenze immer mehr Spannung aufgebaut hat.

Platten verschieben sich zwei Zentimeter pro Jahr

"Platten verschieben sich etwa mit zwei Zentimetern pro Jahr gegeneinander", erklärt die Erdbeben-Expertin. "Das tun sie ganz kontinuierlich, manchmal verhaken sie sich aber und dann staut sich Energie und Spannung auf." Wenn sich diese Spannung sprunghaft entlädt, bebt die Erde.

Krawczyk erklärt weiter: "Zu wissen, wie verhält sich dieser Untergrund, wie baut sich genau die Spannung auf und wann ist es soweit, dass es sich entlädt, das ist sehr schwer vorherzusagen."