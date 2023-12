Wie "Wolodymyr Paddington" nach München kam

Post aus Kiew

Einen Monat später hat Neukirch eine Mail mit der Endung "gov.ua" in der Mailbox. Absender: das ukrainische Kultusministerium. Betreff: Paddington. Inhalt: Man habe Anweisung vom Präsidenten erhalten, sich dieser Angelegenheit anzunehmen, und zu klären, wer zuständig sei – nämlich die staatliche ukrainische Filmagentur.

Kurz darauf Post von derselben, eine ganze Seite mit langen und höflichsten Dankesbezeigungen und dazwischen einer Erklärung, dass es ein Gesetz gäbe, wonach die Ukraine nur Filme im Ausland verbreiten darf, die mithilfe der Filmagentur entstanden sind. Wie beim "Mensch ärgere Dich nicht" steht Neukirch also wieder am Anfang.

Und fängt nochmal an. Diesmal mit dem Tipp, Herrn Meyer von der Produktionsfirma "Studiocanal" zu schreiben. Und der antwortet ziemlich schnell: Die ukrainische Filmgesetzgebung könne er leider nicht beeinflussen. "Aber was ich kann: Ich kann Ihnen den Film in ukrainischer Synchronisation kostenlos zur Verfügung stellen für eine Vorführung in einem Kino", zitiert Neukirch aus seinem Antwortbrief. (Zu Weihnachten bekommt Neukirch dann zudem Post von ihrem verschollenen Brieffreund, der noch lebt - wenn auch weiter ohne Heizmaterial).

Happy End im ARRI-Kino

Nach einem guten Dutzend weiterer Briefe an Münchner Kinomacher steht fest: Am 20. Januar 2024 findet eine Sondervorstellung von Paddington (Teil 1) auf Ukrainisch für ukrainische Kinder statt, und zwar im ARRI-Kino (jetzt Astor Cinema Lounge), einem echten Schwabinger Kultkino. Erbaut 1958, in jenem Jahr, in dem die UdSSR Atomwaffen in der DDR stationierte. Auch keine friedliche Zeit, damals. Aber immerhin erschien in jenem Jahr die erste Geschichte über einen höflichen kleinen Bären mit Hut, der gerne Orangenmarmelade isst.

Die ukrainische Vorführung findet statt am 20. Januar, 12 Uhr, in der ASTOR Film Lounge im ARRI, Türkenstraße 91 in München. Der Eintritt ist für geflüchtete Kinder kostenlos. Reservierungen sind in Kürze unter muenchen.premiumkino.de möglich. Verfügbar sind 177 Plätze.