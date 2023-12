Ukraine-Ticker: Ukraine erhält zu Weihnachten Hilfe von Weltbank

15.52 Uhr: Ukraine meldet Abschuss von russischen Kampfjets

Die Luftwaffe der Ukraine hat am Montag den Abschuss zweier russischer Kampfflugzeuge gemeldet. Außerdem seien in der Nacht zwei Marschflugkörper und 28 Drohnen des iranischen Typs Schahed abgeschossen worden. Die Angriffe hätten südlichen und zentralen Regionen der Ukraine gegolten. Von Opfern sei zunächst nichts bekannt, hieß es.

14.17 Uhr: Russische und belarussische Reiter nicht bei Olympia dabei

Der Internationale Pferdesportverband (FEI) hat angekündigt, dass russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris nicht antreten werden. Der Verband begründet die Entscheidung damit, dass die Athleten seit dem 2. März 2022 wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und ihrer dadurch bedingten Nichtteilnahme an Wettbewerben keine Olympia-Qualifikation erreichen konnten.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte zuletzt erklärt, dass einzelne Sportlerinnen und Sportler aus Russland sowie Belarus für die Sommerspiele in Frankreichs Hauptstadt trotz des Krieges startberechtigt sind, sofern sie die Qualifikationsbedingungen erfüllen.

12.00 Uhr: Papst verurteilt russischen Angriffskrieg

In seiner Weihnachtsansprache hat Papst Franziskus den russischen Angriffskrieg kritisiert. "Mit fest auf das Jesuskind gerichtetem Blick flehe ich um Frieden für die Ukraine. Wir bekunden erneut unsere geistliche und menschliche Nähe zu ihrem gepeinigten Volk", sagte der Pontifex. Mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine verurteile Franziskus auch die Rüstungsindustie, die aus Kriegen und Konflikten großen Profit ziehe. "Um 'Nein' zum Krieg zu sagen, muss man 'Nein' zu den Waffen sagen, brachte Franziskus seine Weihnachtsbotschaft auf den Punkt.

10.04 Uhr: Weltbank hilft Ukraine mit 1,22 Milliarden Euro

Die Ukraine erhält von der Weltbank 1,22 Milliarden Euro, teilt das Finanzministerium in Kiew mit. "Die Mittel werden verwendet, um nicht sicherheits- und verteidigungsbezogene Ausgaben des ukrainischen Staatshaushalts zu kompensieren", erklärt das Ministerium. Dazu gehörten etwa Sozialleistungen und Entgelte für Mitarbeiter staatlicher Dienste.

08.48 Uhr: Russland - Liegen im Rüstungswettlauf mit Westen vorne

Russland hat aus eigener Sicht in dem durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Rüstungswettlauf die Oberhand. "Ich will mich nicht rühmen, aber ich kann sagen, dass wir früher als die westlichen Länder begonnen haben, zuzulegen und die Produktion zu steigern", sagte der für Rüstung zuständige stellvertretende Ministerpräsident Denis Manturow nach einem Bericht der Nachrichtenagentur RIA. Die Mittel für staatliche Verteidigungsaufträge hätten sich im laufenden Jahr im Vergleich zu 2022 verdoppelt habe, sagte Manturow. Die Produktion "bestimmter Waffen" sei dabei um das Zehnfache gestiegen.

07.41 Uhr: Ukraine - 28 von 31 Drohnen abgefangen

Russland habe in der Nacht 31 Drohnen und zwei Raketen auf die Ukraine abgefeuert, meldet das ukrainische Militär. Die Luftabwehr habe 28 Drohnen und beide Raketen abgefangen. Die Luftangriffe zielten auf die Regionen Odessa, Cherson, Mykolajiw, Donezk, Kirowohrad und Chmelnyzkyj.

07.02 Uhr: Anteilseigner ziehen sich aus russischer Gasförderung zurück

Ausländische Anteilseigner legen wegen westlicher Sanktionen die Beteiligung an der russischen Gasförderung Arctic LNG 2 auf Eis. Damit verzichten sie auf Investitionen und Abnahmeverträge, berichtet die Zeitung "Kommersant". Als Folge müsse das Gas auf dem Spotmarkt verkauft werden. Die chinesischen Ölriesen CNOOC Ltd und China National Petroleum Corp halten jeweils zehn Prozent an dem Projekt. Auch TotalEnergies aus Frankreich und ein japanisches Konsortium sind an Arctic LNG 2 beteiligt. Beherrscht wird die Gasförderung von der russischen Novatek, der 60 Prozent von Arctic LNG 2 gehören.

06.54 Uhr: Zivilisten bei Angriffen auf Cherson und Horliwka getötet

Russland und die Ukraine melden Tote unter der Zivilbevölkerung durch Angriffe des jeweils anderen Landes. Bei russischen Angriffen in der südukrainischen Region Cherson sind nach ukrainischen Angaben fünf Zivilisten getötet worden. Drei Menschen starben beim Beschuss eines Wohnhauses und einer Wohnung in der Stadt Cherson, eine Frau bei einem Drohnenangriff in einer Kleinstadt südlich von Cherson, eine weitere Frau wurde getötet, als eine Stadt weiter nördlich unter schweren Beschuss geriet, teilt die regionale Polizei mit.

Auch die Gas- und Wasserversorgung sei durch die Angriffe, die auch eine medizinische Einrichtung trafen, teilweise unterbrochen, erklärte der Leiter der Pressestelle der regionalen Militärverwaltung von Cherson. Rund 600 Kilometer nordöstlich von Cherson, in den von Russland kontrollierten Gebieten der ukrainischen Region Donezk, seien bei ukrainischem Beschuss der Stadt Horliwka eine Frau getötet und sechs Zivilisten verletzt worden, sagt ein russischer Beamter. Ein Einkaufszentrum und mehrere Gebäude seien zerstört.