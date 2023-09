Bayern 2-Podcast mit Deutschem Radiopreis ausgezeichnet

Monatelang haben die Recherchen für den Podcast "radioWissen - Die Olympia-Protokolle" gedauert - die Arbeit hat sich gelohnt: Die Autorinnen Eva Deinert und Yvonne Maier sind jetzt mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet worden - und zwar in der Kategorie "Bestes Informationsformat".

In dem vierteiligen Podcast wird noch einmal das Attentat auf die Olympischen Spiele 1972 in München beleuchtet. Überreicht wurde die Auszeichnung bei einer Gala in Hamburg von "First Lady" Elke Büdenbender, der Frau von Bundespräsident Steinmeier.

"Mit Leidenschaft am Werk"

Die Jury des Deutschen Radiopreises würdigte nun die Arbeit von Deinert und Maier: "Hier sind Radioprofis mit viel Können und Leidenschaft am Werk! Mit dem Podcast 'radioWissen: Die Olympia-Protokolle' liefern uns die Autorinnen Eva Deinert und Yvonne Maier aus dem Team von Bayern 2 überraschende Fakten zu einem düsteren Kapitel deutscher Geschichte."

Intensive Recherchen im Staatsarchiv

In monatelanger Kleinarbeit in Verschlussakten des Bayerischen Staatsarchivs haben die beiden Zehntausende Akten, Einsatztagebücher, Berichte, Fotos, Briefe und Telegramme analysiert. Nach Ansicht der Jury münden die Recherchen in eine spannende und hochemotionale Hörreihe. "Das, was Deinert und Maier über die Arbeit der Polizei aus der Zeit direkt nach dem Terrorakt in Unterlagen und Biografien erlesen, ist Stoff für einen Krimi", so die Jury weiter.