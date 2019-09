Deutscher Radiopreis 2019 Marcus Fahn ist als bester Moderator nominiert

Marcus Fahn weckt den Freistaat täglich ab 5.00 bis 9.00 Uhr mit ansteckend guter Laune und tollen Geschichten, über die man spricht. Mit seiner Stimme werden die meisten Bayern wach.

Wenn Marcus Fahn um 5 Uhr seine Morningshow beginnt, hat er die Meldungen der Nacht und die Themen des Tages für uns sortiert. Er präsentiert das, was alle Bayern bewegt, in seinem ganz persönlichen Stil und mit seiner unverwechselbaren Stimme. Sein Interesse an den Menschen ist echt. Nicht nur deswegen hat Marcus Fahn eine riesige Fangemeinde. Warum er frühmorgens so glänzender Laune sein kann, das wird er sehr oft gefragt. Darauf antwortet er - ganz Understatement: "Wenn Sie mich hören, dann bin ich ja schon seit Stunden wach und habe mindestens zwei Tassen Kaffee getrunken."

Radiopreis für Marcus Fahn

Nun ist Marcus Fahn als "bester Moderator" für den Deutschen Radiopreis nominiert. Wir von BAYERN 1 finden natürlich: Er hat den Preis mehr als verdient. Denn Marcus Fahn ist nicht nur professioneller Journalist, sondern auch Teamplayer und vor allem ein wunderbarer Kollege, der für jeden Spaß zu haben ist. Das gesamte BAYERN 1 Team drückt ganz fest die Daumen.

Deutscher Radiopreis - Verleihung in Hamburg

Der Deutsche Radiopreis wird am 25. September 2019 in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen. Bei der Gala werden Herbert Grönemeyer, Mark Forster, Lena und Niko Santos auftreten. Simply Red wird in Hamburg einen neuen Song präsentieren. Moderatorin Barbara Schöneberger führt durch den Abend. Die Radiopreis-Gala können Sie auch im Livestream miterleben, den Sie am Mittwoch, (25.09.2019) an dieser Stelle finden werden.

Radiopreis für Radio BAYERN 1

Marcus Fahn wäre der dritte Preisträger bei BAYERN 1. Blaue Couch-Moderatorin Gabi Fischer und Redakteurin Manuela Brenzinger wurden 2017 für das "beste Interview" ausgezeichnet. Thorsten Otto, der seit Anfang des Jahres die Blaue Couch im Wechsel mit Gabi Fischer moderiert, bekam 2014 den Deutschen Radiopreis.