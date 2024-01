Bauernproteste: Welche Zukunft hat die deutsche Landwirtschaft?

"Landwirtschaft ist systemrelevant." Das schreibt die Zukunftskommission Landwirtschaft der Bundesregierung in ihrem Abschlussbericht 2021. Für den Großteil der Bäuerinnen und Bauern in Deutschland fühlt sich das zumindest nicht so an, und sind daher mit vielen tausenden Traktoren auf den Straßen unterwegs. "Zuviel ist zuviel", "Das Maß ist voll" oder "Ohne Bauern kein Bier" steht auf den Schildern, die an den Traktoren befestigt sind.

Es geht gegen die Sparpläne der Ampel-Regierung. Ursprünglich sollte die Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft gestrichen werden, und auch der Rabatt auf die Energiesteuer für Agrardiesel. Das haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) zwar teilweise wieder zurückgenommen, den Landwirten reicht das aber nicht. Bauernpräsident Joachim Rukwied spricht von einem "Sterben auf Raten". Die Frage drängt sich auf: Wie zukunftsfähig ist die deutsche Landwirtschaft?

Agrarökonom Alfons Balmann vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien hält Rukwieds Warnung im BR24-Interview für das neue "Possoch klärt" (Video oben, Link unten) für überzogen: "Die jetzigen Sparbeschlüsse treffen die Landwirtschaft zwar schmerzhaft, aber sie bringen auf keinen Fall die Landwirtschaft in Existenznöte, wie es teilweise vom Bauernverband geäußert wird."

Wie geht es der Landwirtschaft in Deutschland wirklich?

Für Landwirtinnen und Landwirte war das Wirtschaftsjahr 2022/23 ein Ausnahmejahr: Der durchschnittliche Gewinn der Betriebe stieg auf das Rekordniveau von 115.400 Euro – ein Plus von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Das liegt daran, dass die Landwirtschaft enorm von der Inflation profitiert hat", sagt Balmann. Gestiegene Lebensmittelpreise schlügen sich entsprechend in den Einkommen der Bauern nieder.

Balmann führt allerdings aus, dass die Landwirtschaft in Deutschland ganz unterschiedlich aufgestellt ist, es gebe in Nord- und Ostdeutschland sehr leistungsfähige und rentable Betriebe. "In Süddeutschland gibt es viele Betriebe, bei denen man von Museumslandwirtschaft sprechen muss, beispielsweise bei Milchviehbetrieben in Bayern, die häufig noch die Anbindehaltung nutzen." Diese Technologie gehöre seit 50 Jahren in ein Museum. Für diese Betriebe sieht Balmann keine großartigen Perspektiven.

Beate Richter vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft beschreibt im BR24-Interview dieses Spannungsfeld: "Einige Betriebe können trotz der Agrarsubventionen kaum kostendeckend arbeiten, andere wiederum können mit den betrieblichen und örtlichen Gegebenheiten wie den Bodenbeschaffenheiten oder auch den Witterungsverhältnissen gute Gewinne erzielen." "Den Bauern" gibt es also gar nicht.

Im Video: Bauernproteste – Welche Zukunft hat die Landwirtschaft noch? Possoch klärt!