Ampel-Koalition geht auf Bauern zu: "Wir ziehen nichts durch"

Bundeskanzler Olaf Scholz will mit den Bauern reden. Das zumindest haben die tagelangen Proteste der Landwirte bewirkt. Und der Kanzler zeigt Verständnis für den Unmut der Betroffenen.

Gesprächsangebot der Ampel für Montag

Bereits am Mittwochnachmittag verschickten die Chefs der Fraktionen der Ampelkoalition eine Einladung an die Vorsitzenden der acht Bauernverbände: Man wolle am nächsten Montag in Berlin am Rande der Demonstration der Landwirte in der Bundeshauptstadt reden. Vor wenigen Tagen hatte Scholz (SPD) noch gesagt, die Regierung stehe trotz der Proteste zu ihren Kürzungsvorschlägen.

Über Planungssicherheit für die Landwirte sprechen

Das Einladungsschreiben versucht, die aufgeheizte Diskussion zu erweitern. Man verstehe die Proteste so, dass es den Landwirten nicht nur ums Geld gehe, sondern auch um "Planungssicherheit und wirtschaftliche Perspektiven". Darüber wolle man gerne sprechen.

SPD macht Bauern wenig Hoffnung

Nach einer Kehrtwende sieht es jedoch bisher nicht aus. SPD-Chef Rolf Mützenich sagte zwar, er wolle die Diskussion ergebnisoffen führen, und schloss auch nicht aus, in Sachen Agrar-Diesel noch einmal an ein paar Schrauben zu drehen, aber mehr auch nicht: "Wir ziehen nichts durch, sondern wir diskutieren", sagte er. Und: "Wir nehmen alle Argumente auf und am Ende entscheiden wir." Ein Spiel auf Zeit?

Von der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken gibt es sogar klare Kante: "Wir haben uns jetzt darauf verständigt, diese Subvention beim Agrar-Diesel Schritt für Schritt abzuschmelzen – da sollten wir auch dabei bleiben", so Esken auf RTL/ntv-"Frühstart". Schließlich sollten klimaschädliche Subventionen abgebaut werden. Die SPD im bayerischen Landtag dagegen will die Bauern entlastet sehen.

Hupende Traktoren vor Scholz’ Rede

Die Verärgerung der Bauern bekam der Kanzler am Donnerstag hautnah mit: Beim Besuch eines neuen Bahnwerks in Cottbus fuhr vor seiner Rede eine Kolonne mit hupenden Traktoren vorbei und etwa 500 Demonstranten trugen grüne Westen mit der Aufschrift "Ohne uns kein Essen".

Der Kanzler quittierte das in seiner gewohnt gelassenen Art mit den Worten: "Wir leben ja in aufgeregten Zeiten, ein bisschen haben wir das auch gehört." Schließlich dürfe in einer Demokratie jeder seine Meinung sagen. Einlenken sieht anders aus.

Landesbauernpräsident: Dialogangebot "reicht nicht"

Am Rande der Veranstaltung traf Scholz auch den brandenburgischen Landesbauernpräsidenten Henrik Wendorff. Der machte nach einem Gespräch mit Scholz klar: Ein Angebot zum Dialog reicht nicht, um die Bauern von heute auf morgen von der Straße zu bekommen. Das Angebot sei auch viel zu spät gekommen.

Mit Informationen der dpa