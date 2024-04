Baldwin-Schuss am Filmset: 18 Monate Haft für Waffenmeisterin

Seit März sitzt die frühere Waffenmeisterin in einem Bezirksgefängnis am Rand von Santa Fe im US-Staat New Mexico. Nun gab das zuständige Gericht in Santa Fe das Strafmaß bekannt. Wegen fahrlässiger Tötung wurde die Angeklagte zu 18 Monaten Haft verurteilt. Es handelt sich um die Höchststrafe.

Staatsanwaltschaft setzt sich durch

Laut der Staatsanwaltschaft hatte die ehemalige Waffenmeisterin die mehr als 20 Waffen am Set "nur schlampig beaufsichtigt". Die Staatsanwaltschaft hatte die Richterin im Vorfeld der Verkündung zur Verhängung der vollen Strafe aufgefordert. Die Verteidigung forderte dagegen, die Strafe zur Bewährung auszusetzen.

Auch Hollywood-Star Baldwin muss vor Gericht

Baldwin hatte im Oktober 2021 bei einer Drehprobe für den Film "Rust" mit einer Waffe hantiert, als sich ein Schuss löste, der die 42 Jahre alte Kamerafrau Halyna Hutchins tötete und den Regisseur Joel Souza verletzte.

Baldwin beteuert, er habe nicht geahnt, dass eine scharfe Patrone in der Waffe steckte, die zudem versehentlich losgegangen sei. Der Prozess gegen den Schauspieler und Koproduzenten des Films "Rust" soll im Juli beginnen. Er ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Die Anklage gegen ihn war von der Staatsanwaltschaft zunächst fallen gelassen worden. Nach weiteren Analysen der Waffe nahmen die Ankläger die Ermittlungen gegen Baldwin aber wieder auf.