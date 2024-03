Auf Weg nach München: Mehrere Tote bei Reisebus-Unfall auf A9

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Bei dem schweren Unfall eines Reisebusses auf der Autobahn 9 bei Leipzig sind laut Polizei mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es den Angaben zufolge mehrere Verletzte. Die Rettungskräfte sind mit mehreren Hubschraubern vor Ort. Das Fahrzeug war aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gestürzt.

Der Unfall hatte sich gegen 9.45 Uhr am Mittwoch zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz ereignet, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Fahrbahn in Richtung München ist voll gesperrt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, handelte es sich bei dem Reisebus um einen "Flixbus", der in Richtung München unterwegs gewesen sein soll.

Kliniken bereiten sich vor - Sachsens Verkehrsminister bestürzt

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig zeigte sich bestürzt: "Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und Verletzten. Ich danke den vielen Einsatzkräften vor Ort, die schnelle Hilfe leisten", sagte der SPD-Politiker.

Die Krankenhäuser in der Umgebung bereiten sich indessen auf einen Großeinsatz vor. Die Notaufnahme sei alarmiert und es würden Operationssäle sowie Diagnostikräume vorbereitet und vorgehalten, sagte ein Sprecher des Diakonissen-Krankenhauses in Leipzig auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Zudem habe man bei der Leitstelle angegeben, welche Kapazitäten es bei der Aufnahme von Patienten gibt.

Mit Informationen von dpa und AFP