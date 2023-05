Asylpolitik: Die Rufe nach mehr Kontrolle werden lauter

Zahl der Asylanträge steigt - Ukraine-Flüchtlinge kommen hinzu

Im vergangenen Jahr gab es nach einem Rückgang in den Corona-Jahren wieder einen Anstieg der Anträge im regulären Asylsystem. Knapp 218.000 Erstanträge wurden gestellt, 47 Prozent mehr als 2021. Hauptherkunftsländer sind nach wie vor Syrien und Afghanistan. Auch in den ersten Monaten dieses Jahres ist die Zahl der Asylanträge weiter gestiegen.

Hinzu kommt die hohe Zahl der Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geflohen sind. Mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine wurden registriert, überwiegend Frauen und Kinder.

Die Aufnahmebereitschaft sinkt offenbar

Vor diesem Hintergrund nimmt die Aufnahmebereitschaft für Geflüchtete offenbar ab. Laut einer repräsentativen Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend in dieser Woche will eine knappe Mehrheit der Deutschen von 52 Prozent lieber weniger Flüchtlinge aufnehmen, zu Jahresbeginn 2020 hatten sich dafür nur 40 Prozent ausgesprochen. Damals war die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge noch niedriger. 33 Prozent sagen jetzt, Deutschland solle etwa so viele Flüchtlinge aufnehmen wie derzeit (2020: 42 Prozent). Nur 8 Prozent fanden, Deutschland sollte mehr Flüchtlinge aufnehmen (2020: 11 Prozent).

Eine Mehrheit ist laut der Umfrage der Meinung, dass Deutschland durch die Zuwanderung allgemein eher Nachteile habe: 54 Prozent sagten das - im Vergleich zu 50 Prozent im Januar 2017. Jeder dritte Befragte meinte dagegen, Deutschland habe durch Zuwanderung eher Vorteile. 13 Prozent antworteten auf diese Frage mit "weiß nicht" oder machten keine Angabe.

Große Mehrheit für Kontrollen an EU-Außengrenze

Eine große Mehrheit der Deutschen unterstützt laut ARD-Deutschlandtrend den Vorschlag, Asylverfahren bereits an den Außengrenzen der EU zu führen. Dies befürworteten zuletzt 79 Prozent der Befragten, lediglich 11 Prozent sprachen sich dagegen aus.

Geflüchtete sollen demnach bereits an den EU-Außengrenzen registriert, erfasst und identifiziert werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte angekündigt, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass Geflüchtete bereits an den EU-Außengrenzen registriert, erfasst und identifiziert werden - auch das soll Thema des Gipfeltreffens im Kanzleramt sein.

Das Vertrauen in die Kompetenz der Politik sinkt

Das Vertrauen in die im Bundestag vertretenen Parteien, eine gute Flüchtlings- und Einwanderungspolitik zu betreiben, geht jedoch zurück. Jeder Fünfte (21 Prozent) traut das noch am ehesten der Union zu. 16 Prozent sehen diese Kompetenz am ehesten bei der SPD. Die AfD nannten 12 Prozent, die Grünen 6 Prozent, Linke und FDP je 4 Prozent. 35 Prozent sagten, eine gute Flüchtlings- und Einwanderungspolitik könnten sie bei keiner der Parteien erkennen. Dieser Anteil lag damit um 19 Prozentpunkte höher als kurz vor der Bundestagswahl 2021 mit16 Prozent.

Im Informationen von DPA, KNA und EPD