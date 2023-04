Herrmann rechnet 2023 mit hohen Flüchtlingszahlen

Einigkeit am Stammtisch: Asylrecht soll reformiert werden

Vielmehr plädierte er für Abkommen mit den Herkunftsländern, etwa in Afrika. Demnach könnten Asylanträge an europäischen Dienststellen vor Ort gestellt werden. Werde ein Bescheid abgelehnt, müssten sich die Bewerber folglich nicht erst auf die Reise nach Europa machen. "Dann ist klar, wer in ein Boot steigt, hat in Europa nichts verloren", so Herrmann am Sonntags-Stammtisch.

BamS-Journalistin: "Nordafrikanische Flüchtlinge sind verzweifelt"

"Bild am Sonntag"-Journalistin Angelika Hellemann, die ebenfalls am Stammtisch zu Gast war, kritisierte diesen Vorschlag. "Die Leute, die in Nordafrika in ein Schlauchboot steigen, haben eine solche Verzweiflung, die lassen sich nicht von einem abgelehnten Asylantrag abhalten", so Hellemann.

Dass das Asylrecht in Europa allerdings erneuert werden muss, davon ist auch sie überzeugt. Man habe Länder wie Italien und Griechenland "zu lange allein gelassen".

Herrmann: Kritik an der Asylpolitik der Ampel-Regierung

In der Tat will die Ampel-Regierung Rückführungen konsequenter umsetzen. Dafür hatte sie Anfang des Jahres einen Sonderbeauftragten für Migration eingesetzt, den FDP-Politiker Joachim Stamp. Eine seiner Aufgaben ist es unter anderem, illegale Migration schon in den Herkunftsländern zu verhindern.

Jedoch zweifelte der Innenminister am Erfolg des Vorhabens: Man höre aus Berlin, dass die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) das Vorhaben offenbar nicht unterstützten.

Hellemann: Union muss sich von "Lebenslüge befreien"

Hellemann fand, die Union halte sich zu sehr an den Rückführungen als Lösung fest. "Die Union muss sich von einer Lebenslüge befreien", sagte die BamS-Journalistin, "Deutschland ist jetzt ein Einwanderungsland." Wer nach Deutschland kommen wolle, sollte auch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können.