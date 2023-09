Aserbaidschan startet Angriff auf Bergkarabach

Aserbaidschan hat nach Wochen zunehmender Spannungen eine militärische Offensive gegen die auch von Armenien beanspruchte Kaukasus-Region Bergkarabach gestartet. "Im Moment stehen die Hauptstadt Stepanakert und andere Städte und Dörfer unter intensivem Beschuss", so die in Armenien ansässige Vertretung von Bergkarabach auf Facebook.

Armeniens Verteidigungsministerium erklärte, es habe in Bergkarabach weder Soldaten noch militärisches Gerät stationiert.

Aserbaidschan: "Lokale Anti-Terror-Operation"

Laut dem aserbaidschanischen Verteidigungsministerium handelt es sich um einen Einsatz zur Bekämpfung von Terroristen. Ziel der "lokalen Anti-Terror-Operation" sei es, "die Entwaffnung und den Abzug von Formationen der armenischen Streitkräfte aus unseren Territorien sicherzustellen und ihre militärische Infrastruktur zu neutralisieren". Man beabsichtige die "Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in der Republik Aserbaidschan".

Es würden Präzisionswaffen gegen armenische Militärpositionen und von "Separatisten" genutzte Einrichtungen eingesetzt, hieß es aus Aserbaidschans Hauptstadt Baku. Die zivile Infrastruktur und Bevölkerung seien jedoch nicht Ziel der Angriffe. Man habe humanitäre Korridore zur Evakuierung von Zivilisten geöffnet.

Seit Jahrzehnten Konflikte um Bergkarabach

Die Kaukasusregion Bergkarabach ist international als zu Aserbaidschan zugehörig anerkannt, wird jedoch mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Der Streit, zu welcher der beiden ehemaligen Sowjetrepubliken die Region gehört, dauert bereits Jahrzehnte an. Bergkarabach hat 1991 seine Unabhängigkeit von Aserbaidschan erklärt.

2020 war der Konflikt in einem Krieg mit vielen Toten eskaliert, der nach sechs Wochen mit einer von Russland vermittelten Waffenruhe endete. Im Herbst 2022 waren die Kämpfe im Schatten des Ukrainekrieges erneut aufgeflammt. Bald darauf hatten sich Armenien und Aserbaidschan erneut auf eine Waffenruhe verständigt. In den vergangenen Monaten haben sich die Spannungen wieder verschärft.

Armenien: "Ethnische Säuberung"

Armenien warf Aserbaidschan am Dienstag eine Politik der "ethnischen Säuberung" vor und hat den UN-Sicherheitsrat um Hilfe gebeten. Das armenische Außenministerium appellierte in einer Erklärung an die in Bergkarabach stationierten russischen Friedenstruppen, die aserbaidschanische "Aggression" mit "eindeutigen" Maßnahmen zu beenden.

Der Ombudsmann für Menschenrechte in Bergkarabach, Gegham Stepanyan, berichtete von vielen Opfern unter der Zivilbevölkerung. Der Milliardär Ruben Vardanyan, bis Februar hoher Beamter in der Verwaltung von Bergkarabach, schrieb auf der Plattform X: "Aserbaidschan hat einen massiven Artillerieangriff auf Bergkarabach gestartet, der Städte und Zivilisten in großem Umfang ins Visier nimmt." Er berichtet von Toten und Verletzten.