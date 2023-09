Bundestrainer-Suche: DFB in Gesprächen mit Julian Nagelsmann

Die Suche nach einem Bundestrainer der Fußball-Nationalmannschaft wird konkreter. Wie der DFB bestätigte, befindet man sich in Gesprächen mit Julian Nagelsmann über eine Nachfolge von Hansi Flick. Es habe am heutigen Dienstag ein erstes Treffen von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Rudi Völler mit dem ehemaligen Bayern-Coach gegeben, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Neuendorf erklärte: "Wir sind in guten Gesprächen. "Die "Bild" hatte zunächst berichtete, zwischen DFB und Nagelsmann seien lediglich noch kleinere Details zu klären, doch beide Seiten hätten sich auf eine Zusammenarbeit verständigt.

USA-Reise schon mit Nagelsmann?

Nach der Entlassung von Hansi Flick kristallisierte sich der 36-jährige Nagelsmann schnell als Spitzenkandidat heraus. Sollten die Verhandlungen erfolgreich laufen, würde Nagelsmann schon bei der kommenden Länderspielreise in die USA die Mannschaft übernehmen und in den Spielen gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober) an der Seitenlinie stehen - und die Nationalmannschaft bis einschließlich der Europameisterschaft 2024 in Deutschland übernehmen. Nagelsmann hatte von Herbst 2021 bis März 2023 den FC Bayern trainiert.

Nicht der jüngste Bundestrainer der Geschichte

Nagelsmann ist zwar ein junger Trainer, besitzt nach Stationen bei der TSG Hoffenheim, RB Leipzig und dem FC Bayern München aber mehr als sieben Jahre Erfahrung als Bundesligatrainer. Mit seinen 36 Jahren wäre er nicht der jüngste Bundestrainer der Geschichte. Otto Nerz, der erste Trainer der Nationalmannschaft, war bei seinem Debüt 34 Jahre alt.

Wiedersehen mit ehemaligen FC-Bayern-Spielern

Nagelsmann würde in der Nationalmannschaft auf einige ehemalige Spieler treffen, mit denen er beim FC Bayern zuletzt gearbeitet hat - darunter Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Serge Gnabry, Manuel Neuer, Jamal Musiala und Thomas Müller. Kimmich und Goretzka wird ein gutes Verhältnis zu Nagelsmann nachgesagt. Sie hatten Nagelsmanns Entlassung beim FC Bayern öffentlich kritisiert.