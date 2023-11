Antisemitismus: Der Kampf um Jugendliche

Jugendliche spielen Billiard, Tischtennis oder zocken Fußball an der Playstation – ein Jugendzentrum irgendwo in Bayern. Andere stehen draußen, vor dem mehrstöckigen Gebäude und unterhalten sich. Zentrales Thema: der Krieg in Israel. Ein paar von ihnen haben selbst einen Migrationshintergrund, einige kommen zum Beispiel aus Syrien. Drei der jungen Leute sind bereit, mit BR24 zu sprechen. Zum Krieg haben sie eine klare Meinung: Nicht die Terrororganisation Hamas ist für sie der Hauptschuldige, sondern Israel habe Palästina das Land weggenommen.

Mit leicht erregter Stimme formuliert ein Jugendlicher seine Botschaft an Israel: "Lasst Gaza in Ruhe und lasst Palästina in Ruhe. Die müssen raus aus diesem Land, weil die Palästina geklaut haben."

Experten warnen vor TikTok

Zwei andere Jugendliche äußern sich ähnlich israelfeindlich. Und sie zeigen auf ihren Smartphones Videos, die ihre Haltung untermauern sollen. Zu sehen sind etwa verletzte Kinder im Gazastreifen. Die Videos sind auf der Plattform TikTok. Für sie sei das die wichtigste Informationsquelle, erzählen die drei Jugendlichen. Experten warnen allerdings seit Jahren vor verzerrten und falschen Inhalten auf TikTok. Besonders krass sei dies seit Beginn des Krieges in Israel zu beobachten gewesen, sagt der Psychologe Ahmad Mansour, der seit vielen Jahren auch in Bayern ausstiegswillige Extremisten betreut.

"Wenn Sie heute auf TikTok oder auf Instagram Informationen über den Islam suchen, landen Sie schnell bei radikalen Imamen. Ebenso landen Sie schnell bei Verschwörungstheorien, wenn Sie sich über die Politik in Deutschland informieren wollen", so Mansour.

Auch andere Experten und Organisationen bestätigen das im Interview mit BR24, etwa das in Berlin angesiedelte Internationale Institut für Bildung, Sozial- und Antisemitismusforschung. Unterlegt mit dem islamischen Glaubensbekenntnis, werde Gewalt gegen Israel auf Plattformen wie TikTok gefeiert, sagt die Vorstandsvorsitzende Kim Robin Stoller. "Es wird der Eindruck vermittelt, dass die gesamte islamische Welt in den Krieg gegen Israel zieht."

Gefährliche islamistische Influencer

Der Pädagoge Burak Yilmaz, der unter anderem die Bundesregierung zum Thema Antisemitismus berät, sieht das ähnlich. Er warnt vor Islamisten, die in sozialen Netzwerken Jugendliche dazu aufriefen, Israel auf Demos zu verteufeln. Die Botschaft der Islamisten sei so einfach wie verfänglich: "Wenn ihr Muslime seid, müsst ihr auf der Seite Palästinas stehen." Als Beispiel nennt Yilmaz die vom Verfassungsschutz beobachteten Organisationen “Realität Islam”, “Generation Islam” und “Muslim Interaktiv”. Diese sind vor allem im Netz aktiv und stehen laut Verfassungsschützern der 2003 in Deutschland verbotenen "Hizb ut-Tahrir" nahe. Diese strebt laut Bayerischem Verfassungsschutz eine "Vernichtung Israels, die Überwindung nationalstaatlicher Grenzen und die Errichtung eines weltweiten 'Kalifats' auf Grundlage der Scharia an."

Realität Islam, Generation Islam und Muslim Interaktiv unterstellen Politik und Medien, bewusst gegen Muslime zu hetzen – gerade im Palästina-Konflikt. Für Aufsehen sorgte Generation Islam zuletzt, als ein Aushängeschild der Organisation bei einer stark islamistisch geprägten Pro-Palästina-Demonstration in Essen mitwirkte.

Mit Theater gegen Antisemitismus

Was kann gegen solche Aufwiegler im Netz, die nun auch auf die Straße gehen, unternommen werden? Längst sind Antisemitismus und Israelfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen - unter Deutschen ein Problem, genauso wie unter Migranten, sagen Experten wie Ahmad Mansour. Der Psychologe kämpft seit langem dagegen an.

Seine Projekte laufen unter dem Label "Mind-Prevention". Genauso heißt die von Mansour und seiner Frau gegründete "Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention". In Mansours Team arbeiten Pädagogen und Psychologen, die in Deutschland Theater-Workshops an Schulen und in Gefängnissen anbieten. Auch in Schwandorf in der Oberpfalz war diese Initiative bis Herbst 2022 drei Jahre lang Kooperationspartner für ein Projekt namens "ReMember". Mehrere junge Leute haben in dieser Zeit zusammengefunden, um gemeinsam ein Stück einzustudieren und aufzuführen.

Ein Treffpunkt für die Proben: das berufliche Schulzentrum in Schwandorf, etwa im Mai 2022: Die Jugendlichen proben für Aufführungen in ganz Bayern, aber auch Hamburg und Berlin. "Das sind verschiedene Szenen, die Antisemitismus behandeln, Homophobie behandeln – in der Familie, in der Schule“, erklärt Asmen Ilhan, der pädagogische Leiter von ReMember. In einer Szene will ein junger Mann seinen jüdischen Glauben verleugnen, weil er in der Schule deshalb angefeindet wird. Seine Mutter ist dagegen und die beiden streiten darüber.