Anschlag bei Moskau: Frankreich ruft höchste Terrorwarnstufe aus

Nach dem Terroranschlag auf einen Konzertsaal bei Moskau mit mehr als 130 Toten ruft die französische Regierung in ihrem Land die höchste Sicherheits-Alarmstufe aus. Dies gab Premierminister Gabriel Attal am Sonntagabend im Onlinedienst X bekannt.

Neben dem Angriff bei Moskau verwies er zur Begründung auf "Bedrohungen, denen unser Land ausgesetzt ist". Die Entscheidung sei nach dem von Staatschef Emmanuel Macron am Sonntag im Élysée-Palast einberufenen Verteidigungs- und Sicherheitsrat gefallen.

Was bedeutet "höchste Alarmstufe"?

Die höchste Alarmstufe wird in Frankreich ausgerufen, wenn davon ausgegangen wird, dass ein Anschlag unmittelbar droht. Sie ermöglicht außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen wie verstärkte Patrouillen der Streitkräfte an öffentlichen Orten wie Bahnhöfen, Flughäfen und religiösen Stätten. Diese Alarmstufe wurde nun wieder in Kraft gesetzt, nachdem sie zuvor erst im Januar um eine Stufe nach unten gesetzt worden war.

Terrorgruppe bedroht Frankreich und Deutschland

Attal berief für Montag ein Treffen aller mit der Bekämpfung des Terrorismus und für die Sicherheit des Landes verantwortlichen Dienste ein. Die französische Regierung verwies darauf, dass die Terrorgruppe Islamischer Staat Provinz Chorasan die Verantwortung für den Angriff bei Moskau übernommen habe. "Diese Organisation bedroht Frankreich und war in mehrere kürzlich entdeckte Anschlagspläne in verschiedenen europäischen Ländern verwickelt, darunter Deutschland und Frankreich."

Auch Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser (SPD) warnte indes: "Die Gefahr durch islamistischen Terrorismus bleibt akut", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung" (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). Von der Terrorgruppe 'Islamischer Staat Provinz Khorasan' gehe derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus.

In einem Vorort von Moskau waren am Freitagabend maskierte Angreifer in eine voll besetzte Konzerthalle eingedrungen und hatten dort das Feuer eröffnet. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 137 Menschen getötet, darunter auch Kinder.

Mit Informationen von AFP, dpa und Reuters