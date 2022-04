Andrea Nahles ist neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit

Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat die langjährige SPD-Politikerin Andrea Nahles zur nächsten Vorstandschefin der Arbeitsbehörde gewählt. Nahles soll auf den bisherigen Vorstandschef der BA, Detlef Scheele, folgen, der Ende Juli in den Ruhestand geht. Die Verwaltungsratsbänke von Arbeitgebern und Arbeitnehmern hatten Nahles bereits im Februar als ihre Wunschkandidatin benannt. Die 51-jährige ehemalige SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ist aktuell Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Kommunikation in Bonn.

Zwei weitere Frauen in BA-Vorstand gewählt

Das Aufsichtsgremium der Bundesagentur für Arbeit wählte an diesem Freitag außerdem zwei weitere Vorstandsmitglieder. So sollen Vanessa Ahuja die bislang als Abteilungsleiterin im Bundesarbeitsministerium tätig ist, und die bisherige Personalentwicklerin bei der Deutschen Bahn, Katrin Krömer, in den Vorstand einziehen. Die bisherige Vorständin Christiane Schönefeld geht Ende September in den Ruhestand.

BA-Vorstand wächst von drei auf vier Mitglieder

Daniel Terzenbach, der seit 2019 Mitglied des BA-Vorstands ist, bleibt vertragsgemäß weiterhin im Amt. Der Verwaltungsrat erweitert damit das oberste Führungsgremium der Bundesagentur für Arbeit von bisher drei auf vier Personen. Der neu gewählte BA-Vorstand muss noch vom Bundeskabinett in Berlin bestätigt werden.