"Alles ist möglich": Sorge vor russischem Gasstopp

Der Beginn der Wartungsarbeiten an der Nord-Stream-1-Pipeline erhöht die Nervosität über die weitere Gasversorgung in Deutschland. Wie geplant begann am Montag die jährliche Wartung der Pipeline durch die Ostsee, bei der der Gasfluss üblicherweise für zehn Tage unterbrochen wird.

Ob Russland die Abschaltung aus politischen Motiven nach dem Ende der Wartungsarbeiten am 21. Juli verlängern wird, ist unklar. "Wir wissen es einfach nicht", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in Prag. "Alles ist möglich."

Nord Stream 1 liefert jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas

Durch die Nord-Stream-1-Pipeline strömt jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland nach Deutschland durch die Ostsee. Zum Beginn der Wartungsarbeiten fielen die Buchungen für den Gasfluss am Montagfrüh wie erwartet auf Null, der Gasfluss würde gedrosselt, teilte der Betreiber mit.

Russisches Gas wird aber auch durch die Ukraine nach Westen geleitet. Der russische Energiekonzern Gazprom teilte mit, dass über den Grenzpunkt Sudzha am Montag 39,4 Millionen Kubikmeter Gas nach Westen gepumpt werden, nach 41,9 Millionen am Sonntag. Durch die durch Polen laufende Jamal-Pipeline leitet Gazprom schon länger kein russisches Gas mehr. Deutschland bekomme aber auch jetzt weiterhin Gas, betonte Bundesnetzagentur-Chef Müller.

Habeck unterzeichnet Erdgas-Abkommen

Es sei reine Spekulation, was am 21. Juli passieren werde, betonte Wirtschaftsminister Habeck. Russisches Gas könnte nach dem Ende der Wartungsarbeiten im vollen Umfang wieder durch die Pipeline fließen, die Menge könne aber auch bei null bleiben.

Deutschland und Tschechien planen daher ein gemeinsames Erdgas-Solidaritätsabkommen. Habeck und der tschechische Industrie- und Handelsminister Jozef Sikela unterzeichneten am Montag in Prag eine entsprechende Absichtserklärung. "Wir helfen uns gegenseitig mit der Gasversorgung und werden das auch aus Deutschland für Tschechien tun", sagte Habeck über die Kooperation innerhalb Europas. Tschechien ist fast komplett von russischen Gasimporten abhängig.

Notfallpläne für mögliche Gasknappheit

Gazprom hatte seine Lieferungen durch die Nord-Stream-1-Pipeline bereits seit geraumer Zeit auf 40 Prozent des Volumens reduziert. Deutschland und andere EU-Staaten kaufen deshalb auch auf den Weltmärkten Gas ein, um die Speicher für Herbst und Winter zu füllen. Die Bundesregierung hat ein Bündel an Notmaßnahmen beschlossen, mit denen auf eine mögliche Gasknappheit in den kommenden Monaten reagiert werden soll.

Die Bundesnetzagentur arbeitet zudem an Notfallplänen, nach welcher Priorität Gas verteilt werden soll, wenn es knapp werden sollte. In Deutschland gilt derzeit die zweite Stufe eines dreistufigen Gas-Notfallplans. Die Gasspeicher in Deutschland sind derzeit zu etwas mehr als 63 Prozent gefüllt.