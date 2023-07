All in Wärmepumpe? So heizen unsere Nachbarländer

Schweiz verabschiedet Klimaschutzgesetz per Volksabstimmung

Vor einem knappen Monat - am 18. Juni - hat die Schweiz per Volksabstimmung ein neues Klimaschutzgesetz verabschiedet. Es soll unter anderem klimaschonende Heizungen fördern. Fast 60 Prozent aller Schweizer Wohnungen und Wohnhäuser werden nämlich noch mit fossiler Energie beheizt. Der Anteil der Wärmepumpen liegt aber mittlerweile schon bei 17 Prozent und ist damit viermal höher als noch vor zwanzig Jahren. Mehr als zehn Prozent der Wohngebäude werden mit Holz geheizt.

Nach dem neuen Klimaschutzgesetz wird der Staat fossile Heizungen zwar nicht verbieten, aber deren Austausch gegen klimafreundliche Varianten fördern. Zwei Milliarden Schweizer Franken sollen dafür bereitgestellt werden. Denn der Gebäudesektor ist für rund ein Drittel der CO2-Emissionen in der Schweiz verantwortlich. Und das liegt zu einem großen Teil an den Heizungen.

Das neue Schweizer Klimaschutzgesetz setzt also auf Subventionen, um den Verbrauch von Öl und Gas schrittweise zu senken. Einige Kantone sind aber auch schon auf eigene Faust weitergegangen und haben den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen verboten – so zum Beispiel Zürich, Basel und der Mini-Kanton Glarus: Auf Initiative eines 19-Jährigen hat dort bereits vor zwei Jahren die Landsgemeinde direktdemokratisch ein Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen beschlossen – seit dem vergangenen Januar ist das Verbot in Kraft.

Klimagesetz in Österreich liegt auf Eis

Der Gebäudesektor in Österreich ist für gut zehn Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das soll sich natürlich auch hier ändern. Bisher sind die wichtigsten Heizungsarten Erdgas, Biomasse und Fernwärme. Mit jeweils circa 20 bis 25 Prozent Anteil. Etwa 15 Prozent der Gebäude werden noch mit Öl beheizt.

Die Regierung will bis 2040 ein klimaneutrales Energiesystem erreichen. Das schließt die Heizungen mit ein. Der Zeitplan ist auf dem Papier ambitionierter als in Deutschland. Theoretisch dürften schon in diesem Jahr keine Gasheizungen mehr in Neubauten installiert werden. Kaputte Öl- und Kohleheizungen müssten jetzt schon durch erneuerbare Heizsysteme ersetzt werden.

Die Regeln, auf die sich die Regierung geeinigt hat, sind aber nicht in Kraft. Das Gesetz bedarf einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und die Regierungsparteien verfügen nicht über die nötigen Stimmen. Weil die oppositionellen Sozialdemokraten vor einigen Monaten beschlossen haben, grundsätzlich kein Regierungsvorhaben mehr mitzutragen, liegt das Gesetz auf Eis. Die rechts-außen Partei FPÖ ist sowieso nicht dafür zu haben. Ob vor den Parlamentswahlen, geplant im kommenden Jahr, nochmal Bewegung in die Sache kommt, ist derzeit offen.

Frankreich: Atomstrom hilft bei Klimabilanz

So wie deutsche Haushalte überwiegend mit Gas heizen, wärmt sich die Mehrheit der französischen an elektrischen Radiatoren. Strom ist mit über einem Drittel des Energiebedarfs in Wohngebäuden der wichtigste Energieträger in der Wärmeversorgung. Die meisten Wärmepumpen wurden laut EHPA 2022 in Frankreich verkauft, 621.776 Stück. Eine Besonderheit Frankreichs ist, dass die Stromerzeugung zu zwei Dritteln auf Atomenergie beruht - ein Vorteil zumindest für die Klimabilanz.

Die französische Regierung prüft aus Klimaschutzgründen ein Verbot der Installation neuer Gasheizungen. Das Energiewendeministerium berate dazu bis Ende Juli mit Politikern und der Branche, berichtete die Zeitung "Le Parisien". Es handele sich nicht um eine Pflicht zum Austausch von Gasheizungen, sondern um eine fortschreitende Umstellung, hieß es seitens der Regierung.

Um Klimaschutzverpflichtungen bis 2030 einzuhalten, solle der Austausch von Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen beschleunigt werden. In Neubauten sind Gasheizungen in Frankreich seit 2022 bereits verboten. Auch sind diese von staatlichen Renovierungshilfen ausgenommen.