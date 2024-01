Aiwanger wettert auf Berliner Lkw-Demo gegen Ampel

Nachdem sich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) vergangenen Freitag am Protest von Transportunternehmen auf der Münchner Theresienwiese beteiligt hatte, nahm er diesen Freitag an einer Lkw-Demo in Berlin teil.

Großdemo mit Lkw, Traktoren, Wohnmobilen, Autos

Auch bei der Großdemonstration am heutigen Freitag in Berlin machte die Transportbranche ihrem Unmut über steigende Kosten Luft. Nach Polizeiangaben blockierten rund 540 Lkw und zudem 60 Traktoren, 110 Autos und 20 Wohnmobile die Straße des 17. Juni und weitere Straßen rund um die Siegessäule. Gegen Mittag hielt der Zustrom von Protestierenden demnach weiter an, angemeldet für die Demonstration waren 1.500 Menschen.

Auf der Kundgebung auf dem angrenzenden Platz vor dem Brandenburger Tor, ergriff Aiwanger das Wort und dankte den Lkw-Fahrern noch rückwirkend, "dass Sie in Corona-Zeiten gefahren sind, obwohl sie keine Scheißhäuser mehr hatten, obwohl die Parkplätze geschlossen waren, obwohl man sie ausgesperrt hat. Ihr seid die Helden dieses Landes", so der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns.

Aiwanger spricht in Zusammenhang mit Grünen von Mao-Bibel

Von den Grünen habe er den Eindruck, dass sie wollten, dass sich keine Räder mehr drehen, kein CO2 mehr ausgestoßen werde. "Dann werden keine Lebensmittel mehr transportiert. Dann können wir in den Keller runtergehen, können die Mao-Bibel lesen und können aufs Sterben warten", sagte Aiwanger.

Die sogenannte Mao-Bibel wird von der chinesischen Regierung seit der Kulturrevolution 1966 herausgegeben und enthält Zitate sowie Versatzstücke aus Maos Reden und Publikationen, wie Planet Wissen schreibt. Wie unter anderem bei der Bundeszentrale für politische Bildung nachzulesen ist, war die Herrschaft Mao Zedongs gekennzeichnet von Rechtlosigkeit, Terror und totalitärer Gewalt. Mao stehe in einer Reihe mit den großen Diktatoren des 20. Jahrhunderts Stalin und Hitler.