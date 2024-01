Viel Andrang: Lkw-Protest gegen "Doppelbelastung" in München

Erst Traktoren, dann auch Lkw: Am Freitagvormittag haben etwa 3.500 Fahrerinnen und Fahrer auf der Münchner Theresienwiese protestiert. Der Verband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen (LBT) hatte die Demonstration organisiert.

Laut Polizei waren etwa 2.000 Kundgebungsfahrzeuge zur Großdemonstration mitten in der Stadt gekommen. Die Lkw standen dicht an dicht geparkt hupend vor der Bavaria. Viele Teilnehmer hatten Transparente an ihren Führerhäusern angebracht, auf denen etwa "Ohne uns kein Essen" oder "Keine CO₂-Doppelbelastung für Maut und Diesel" stand.

Lkw, Transporter, Traktoren: Protest auf Münchner Theresienwiese

Feindbild schien für viele die Ampelregierung zu sein. "Steht das Volk, fällt die Ampel" war auf einem Transparent an einem Anhänger zu lesen. Daneben stand ein Galgen, an dem eine Ampel baumelte: Eine Darstellung, die es schon andernorts gab und für die der Grünen-Kreisverband Passau-Land bei der Staatsanwaltschaft Passau schon Strafanzeige gestellt hatte, weil es als Aufruf zur Gewalt verstanden werden könne.

Auf der Münchner Theresienwiese standen überwiegend Lkw, aber auch Kleintransporter und Traktoren. Die stationäre Kundgebung endete gegen 13 Uhr.

Vertreter der Staatsregierung anwesend

Am Protest auf der Theresienwiese beteiligten sich auch Vertreter der Staatsregierung, unter anderem Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). Auch Landwirte waren vor Ort.

"Alle reden von der Verkehrswende. Wenn wir aber so weitermachen, haben wir bald ein Verkehrsende", sagte Aiwanger auf der Kundgebung. "Diese Bundesregierung gibt zu viel Geld für Taugenichtse aus, deshalb bleibt kein Geld mehr für die, die wirklich arbeiten", so der stellvertretende Ministerpräsident, der für seine Aussage lauten Beifall bekam und sich mit Protestierenden für Selfies aufstellte. "Wir stehen weiter an Ihrer Seite", sicherte Bernreiter den Lkw-Fahrern und ihren Chefs zu.