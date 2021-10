AfD-Fraktion im Landtag will zusammenarbeiten statt streiten

Sachlich zusammenarbeiten statt streiten - dieses Motto hat die neue AfD-Fraktionsspitze im bayerischen Landtag ausgegeben. Schon lange stand dem alten, jetzt abgelösten Vorstand eine Gruppe von elf der 19 Abgeordneten gegenüber, übte heftige Kritik, forderte immer wieder den Rücktritt.

Zusammenarbeiten statt streiten

Jetzt hat diese Gruppe mit ihrer Mehrheit bei den turnusgemäßen Neuwahlen die Macht übernommen. Der neue AfD-Fraktionschef Ulrich Singer sagt: "Wir werden natürlich konstruktiv und sachlich zusammenarbeiten. Meine Bürotüren stehen immer offen", sagt Singer. "Konstruktive Vorschläge werden von der Vorstandschaft gerne angenommen. Und natürlich wird das eine harmonische Zusammenarbeit werden, als gesamte Fraktion der 19."

AfD will Themen zurück erobern

Singer kommt aus Schwaben. Mit ihm führt Christian Klingen aus Unterfranken die Fraktion in einer Doppelspitze. Neuer parlamentarischer Geschäftsführer ist Andreas Winhart, der gleich einen neuen Kurs ausgibt. In letzter Zeit hätten andere im Teich der AfD-Themen gefischt, ärgert sich Winhart: "Wir entziehen Herrn Aiwanger, der Basis oder wie sie alle heißen, die Angelkarte für unseren Fischteich. Wir werden präsenter, wir werden effizienter und wir werden bayerischer." Das Ziel: in Zukunft mit Sachthemen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, und nicht mit Streits und Querelen.