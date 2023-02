1983: Als wir kurz vor dem III. Weltkrieg standen

Millionen Menschen demonstrieren für Frieden

An Ostern 1983 demonstrieren in Deutschland Millionen von Menschen für Frieden. Auch Helmut Meisel und Hatice Güler-Meisel sind in der Friedensbewegung aktiv. Sie nehmen mit tausend weiteren Menschen an Mahnwachen vor den Wiley Barracks in Neu-Ulm teil, einer Kaserne der US-Army. Sie liegt in unmittelbarer Nähe an ihrem Wohnort und soll ein Standort für Pershing-II-Raketen werden. Die beiden haben Angst. "Der Erstschlag, ein atomarer Erstschlag, um diese Standorte auszulöschen im Konfliktfall würde halt bedeuten: so und so viele hunderttausende Tote. Sofort Tote", erinnert sich Helmut Meisel.

Generalsekretär Andropow: Jedes Flugzeug wird abgeschossen

Währenddessen spitzt sich der Konflikt zwischen den Atommächten weiter zu. Die Sowjets überqueren mit ihren Flugzeugen Gebiete der Nato. Die Amerikaner wiederum fliegen Scheinangriffe auf sowjetische Stützpunkte. In Moskau ordnet Andropow an, dass jedes Flugzeug, das sowjetischen Luftraum verletzt, abgeschossen werden soll.

Am 1. September schießen sowjetische Abfangjäger eine koreanische Passagiermaschine mit 269 Menschen an Bord ab. Sie war aus Versehen in den sowjetischen Luftraum eingedrungen. Die Welt ist erschüttert. "Es lief zwischen den beiden Weltmächten nichts mehr. Es gab keine Kontakte, keine Gespräche", erinnert sich Horst Teltschik.

Fehlalarm löst fast einen Atomkrieg aus

Am 26. September 1983 schlägt die sowjetische Satellitenüberwachung Alarm. Das System meldet fünf Atom-Raketen aus den USA, die auf die UDSSR zufliegen. Eigentlich müsste der zuständige Offizier jetzt den Gegenschlag einleiten, doch er wartet ab. Minutenlang steht die Welt vor einem Atomkrieg – bis sich herausstellt, dass es ein Fehlalarm war.

Etwa einen Monat später werden bei einem Anschlag auf einen US-Stützpunkt in Beirut mehr als 200 US-Soldaten getötet. Die USA versetzen ihre Truppen in Alarmbereitschaft und besetzen die karibische Insel Grenada. Ronald Reagan begründet den Einsatz mit den Worten, die Insel sei ein sowjetischer Militär-Stützpunkt.

Wegen Nato-Manöver: Sowjetische Truppen in Europa machen Atomwaffen bereit

Im November 1983 beginnt routinemäßig das Nato-Manöver Able Archer. Dabei wird ein atomarer Krieg unter realistischen Bedingungen geübt. Generalsekretär Andropow hat jetzt keine Zweifel mehr, dass ein Atomangriff der USA bevorsteht. Die sowjetischen Truppen in Ost-Deutschland und Polen machen ihre Atomwaffen bereit.

Die US-Militärs ahnen davon nichts. Erst nach dem Mauerfall erfahren sie, dass mehr als 100 sowjetische Flugzeuge mit Atomwaffen bestückt und gefechtsbereit gemacht worden waren. Ein Zufall oder Fehlalarm hätte dazu geführt, dass die Piloten gestartet und ihre Atombomben ans Ziel gebracht hätten. Doch so weit kommt es nicht. Als das Able-Archer-Manöver ohne Zwischenfälle zu Ende geht, fährt auch die sowjetische Militärführung die Gefechtsbereitschaft wieder herunter.