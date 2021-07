Zwieseler Wirtsgarten schon wieder geschlossen

Der "Wirtsgarten" auf dem Zwieseler Volksfestplatz im Kreis Regen ist nach drei Tagen ab sofort schon wieder geschlossen. Das hat Bürgermeisterin Elisabeth Pfeffer (CSU) dem BR bestätigt. Grund ist die steigende Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Regen, die aktuell bei 12,9 liegt.

Wenige Neuinfektionen reichen aus

Weil der Landkreis mit rund 77.000 Einwohnern relativ bevölkerungsarm ist, reichen für diese Inzidenzzahl zehn Neuinfizierte in den letzten sieben Tagen. Der Wirtsgarten, ein Biergartenbetrieb unter Hygieneauflagen, hatte vom Landratsamt Regen die Auflage, dass er schließen muss, wenn die Inzidenz im Landkreis drei Tage in Folge über der Marke zehn liegt.

Bürgermeisterin schreibt an Söder

Die Zwieseler Bürgermeisterin bedauert die Schließung. Sie sieht nach wie vor eine Ungleichbehandlung zwischen solchen temporären Biergärten und der normalen Gastronomie, die nicht schon bei einem Sieben-Tages-Inzidenzwert von zehn zumachen muss. Pfeffer hat inzwischen an den bayerischen Ministerpräsidenten geschrieben, dass man diese "Ungleichbehandlung" abstellen soll, wenn diese Woche das bayerische Infektionsschutzgesetz geändert wird - es läuft zum Monatsende aus.

Freizeitpark bleibt trotzdem geöffnet

Ob der Zwieseler Wirtsgarten wiederbelebt wird, ist noch offen. Nach bisheriger Lage müsste erst die Inzidenz im Landkreis sinken und dann müsste der Betreiber einen neuen Antrag für eine Genehmigung an das Landratsamt stellen.

Wie geplant bis zum 8. August weiterlaufen soll jedoch der Freizeitpark auf dem Zwieseler Volksfestplatz, den eine Gruppe von Schaustellern mit rund 25 Fahrgeschäften und Verkaufsbuden betreibt. Für diesen temporären Freizeitpark gelten, so die Bürgermeisterin, andere und nicht so strenge Auflagen. In dem Park dürfen auch nur alkoholfreie Getränke verkauft werden.

Trauerfall im Vergnügungspark

Allerdings überschattet ein Trauerfall den Vergnügungspark: Am Sonntagmorgen war einer der Schausteller tot in seinem Wohnwagen entdeckt worden. Er ist aber eines natürlichen Todes gestorben, so die Bürgermeisterin. Der Park werde nach zwei ohnehin geplanten Ruhetagen ab Mittwoch wieder öffnen. Wirtsgarten und Freizeitpark waren als eine Art Ausgleich zum ausfallenden Grenzland-Volksfest in Zwiesel gedacht.