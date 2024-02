Zweite Festnahme nach Überfall auf Geldtransporter

Am 5. Januar hatten zwei maskierte Männer vor einer Bankfiliale in Großkarolinenfeld im Kreis Rosenheim die Besatzung eines Geldtransporters überfallen und den Beifahrer leicht am Kopf verletzt. Die beiden Täter flüchteten mit der Beute. Ein Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft. Nun hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen.

Vater des Geldtransportfahrers im Visier

Seit dem 9. Februar sitzt der unverletzt gebliebene Fahrer des Geldtransporters im Gefängnis. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 28-Jährige den Raub geplant hatte. Inzwischen ergab sich ein weiterer Tatverdacht: gegen dessen Vater.

Gegen den 49-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, der heute Morgen mit der Festnahme an seiner Wohnadresse in Rosenheim vollstreckt wurde, wie die Polizei mitteilte.

Dritter Täter noch flüchtig

Ob der 49-Jährige in die Planung eingebunden beziehungsweise als maskierter Täter direkt beteiligt gewesen war, ist laut Polizei noch unklar. Mindestens ein Täter ist demnach noch auf der Flucht. Wieviel Beute die Täter gemacht haben, will die Polizei weiterhin nicht bekannt geben. Die Ermittlungen dauern an.

Mit Material der dpa