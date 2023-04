Wende in Cham: Überfall auf Geldtransporter war vorgetäuscht

Der Überfall auf einen Geldtransporter in Cham am 17. April war nur vorgetäuscht. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Freitag bekannt gab, hat der 55-jährige Fahrer des Werttransporters inzwischen gestanden, dass er den Geldbetrag selbst gestohlen und an die 27-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin übergeben hat. Diese habe das Geld vor Ort abgeholt.

Hoher Geldbetrag wurde gefunden - aber nicht alles

Bei verschiedenen Wohnungsdurchsuchungen konnte auch ein hoher Geldbetrag gefunden und sichergestellt werden. Außerdem wurden weitere Beweismittel sichergestellt, zum Beispiel Handys. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage sagte, wurde aber bisher nicht der gesamte gestohlene Geldbetrag wieder gefunden.

Fahrer verstrickt sich in Widersprüche

Der Fahrer des Geldtransporters hatte sich bei den Vernehmungen immer mehr in Widersprüche verstrickt. So konnte er nicht schlüssig erklären, warum bestimmte Sicherheitseinrichtungen am Geldtransporter bei dem angeblichen Überfall nicht funktioniert hatten. Der Mann befand sich außerdem nicht wie vorgeschrieben im Auto, sondern draußen, als seine beiden Kollegen das Fahrzeug verlassen hatten, um im Supermarkt Geld abzuholen.

Aufgefallen war auch, dass er den angeblichen Überfall durch zwei Unbekannte auf einem Supermarkt-Parkplatz in Cham erst rund eine Viertelstunde später gemeldet hatte. Gegenüber den beiden Kollegen hatte er zunächst gesagt, es gehe ihm gesundheitlich nicht gut, rückte erst dann damit heraus, dass er überfallen worden sei. So kam es auch dazu, dass die Polizei erst verspätet verständigt wurde.

Angebliche Tat löste Großfahndung aus

Die Tat hatte in Cham für einige Aufregung gesorgt. Nach dem angeblichen Überfall gab es eine Großfahndung mit Hubschrauber und Diensthunden. Die beiden angeblichen Täter, die nach Angaben des Fahrers zu Fuß geflüchtet waren, wurden dabei naturgemäß nicht gefunden..