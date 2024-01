Nach Überfall auf Geldtransporter: Polizei sucht Fluchtfahrzeug

Mitarbeiter des Geldtransports bekommt Schlag auf den Kopf

Zwei schwarz gekleidete und maskierte Täter hatten am 5. Januar gegen 9:30 Uhr vormittags einen Geldtransporter direkt vor einer Filiale der Raiffeisenbank überfallen. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in unbekannter Höhe in einem weißen Transporter. Die Räuber schlugen einen Mitarbeiter des Geldtransporters mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf und verletzten den Mann dabei leicht. Nach ersten Erkenntnissen sollen bei dem Vorfall auch Schüsse gefallen sein.

Ermittlungen bislang ohne Erfolg

Eine Großfahndung der Polizei mit zig Polizeikräften und einem Hubschrauber verlief erfolglos. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat indes eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, in der etwa 25 Kolleginnen und Kollegen an der Aufklärung des Falls arbeiten. Die Tat ereignete sich vor der Raiffeisenbank in der Pfälzerstraße. Beide Täter wurden als männlich und schlank beschrieben; der eine Täter soll etwa 1,90 Meter groß, der zweite circa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein.