Zwei Unterfränkinnen sind Deutsche Bäcker-Meisterinnen

"Wir sind unglaublich glücklich!" Die Freude bei Lea Wagner ist im Interview mit dem BR spürbar. Die 27-Jährige aus Aschfeld im Landkreis Main-Spessart hat sich gemeinsam mit Johanna Lenhardt aus Oberelsbach im Landkreis Rhön-Grabfeld den Titel geholt. Beim Wettbewerb auf der Weltmesse für Bäckerei in München am Mittwoch belegten die beiden Unterfränkinnen den ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Bäckermeister.

Sieben Stunden in der Backstube

Die Sieger wurden am Abend bekannt gegeben, zuvor hatten die beiden sieben Stunden lang in einer gläsernen Backstube Plundergebäcke, Brote und auch ein über ein Meter hohes Schaustück mit viel Detailarbeit kreiert. "Es hat uns wirklich sehr, sehr gefreut – weil auch wirklich sehr, sehr viel schief gegangen ist bei uns und wir echt einiges ausbügeln mussten während des Wettbewerbs", sagte Lea Wagner weiter.

Mehr als ein Jahr für Wettbewerb trainiert

Schon seit Juni letzten Jahres hatten sich die beiden Bäckermeisterinnen auf den großen Wettbewerb vorbereitet und abends nach ihren Jobs noch stundenlang gemeinsam geübt. Die Unterfränkinnen traten auf der Messe in München als einzige Frauen gegen drei weitere Teams aus ganz Deutschland an, allesamt Bäckermeister. Das, was die beiden gebacken haben, ist fast so etwas wie Kunst und hat mit dem, was regulär beim Bäcker in der Auslage zu bekommen ist, wenig zu tun. So hatte es Johanna Lenhardt im Vorfeld gegenüber dem BR erklärt.

Chance auf Nationalmannschaft

Bei dem Wettbewerb geht es um "Ruhm und Ehre", so Lea Wagner – und um die Chance ins Team der Nationalmannschaft der Bäckermeisterinnen und Bäckermeister zu kommen. Und sie haben auch am Abend erfahren, dass sie an der nächsten Bäckerweltmeisterschaft teilnehmen dürfen, was die beiden Bäckermeisterinnen unglaublich freut. "Wir können quasi Deutschland vertreten und das Bäckerhandwerk ein bisschen hochheben", freut sich Lea Wagner. "Das muss sich jetzt erstmal setzen, sonst kann ich das gar nicht realisieren", so Johanna Lenhardt überglücklich noch am Abend zum BR.

Unterfränkische Bäckerinnen aus Leidenschaft

Die Leidenschaft am Bäckerhandwerk ist bei den beiden Frauen durchweg spürbar. "Ich finde es unglaublich schön, was mit den Händen zu erschaffen. Das ist einfach toll, wenn man am Ende des Tages dann auf die Arbeit kucken kann, die man quasi geleistet hat", schwärmt Lea Wagner im BR-Gespräch von ihrem Beruf. Man könne auch sehr kreativ sein als Bäckerin. Zu dem Wettbewerb angemeldet hätten sich die beiden auch, "um einfach jungen Frauen vielleicht zu zeigen, dass eine Ausbildung wieder ganz cool ist", so Lea Wagner.