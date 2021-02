Zwei Studenten in Lebensgefahr nach Brand in Münchner Wohnheim

In Deutschlands größter Studentenwohnanlage bricht mitten in der Nacht ein Feuer aus. Dicke Rauchwolken ziehen durch das Treppenhaus - vom Keller bis hinauf zum 6. Stock. Viele junge Leute können sich selbst in Sicherheit bringen - aber nicht alle.

Zwei Studenten in Lebensgefahr

Die Feuerwehr fand im vierten Stock des Wohnheims eine 23-Jährige leblos im Flur liegen. Sie war auf dem Weg von ihrem Apartment im sechsten Stock nach unten im vierten Stock ohnmächtig geworden. Sie musste in der Nacht noch vor Ort wiederbelebt werden und schwebt nach wie vor in akuter Lebensgefahr, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein 28-Jähriger erlitt ebenfalls eine schwere Rauchvergiftung.

Dichter Qualm zog durchs Treppenhaus

Die größte Gefahr war durch den massiven Rauch im Gebäude entstanden. Gegen 2.30 Uhr am Dienstag in der Früh hatte ein Hausbewohner den Brand im Keller des Wohnheimes bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren der Keller sowie das gesamte Treppenhaus stark verraucht, wie die Feuerwehr schilderte. Während Einsatzkräfte die in Flammen stehende Sauna im Keller zu löschen begannen, suchten Kollegen auch mit Wärmebildkameras das Gebäude nach Personen ab.

Über 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Viele Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Der Schwerverletzte wurde von Feuerwehrleuten aus dem Untergeschoss gerettet. Im vierten von sechs Obergeschossen fanden die Helfer zudem die leblose Studentin auf dem Flur. "Diese musste noch vor Ort von Notarzt und Rettungsdienst reanimiert werden, ihr Zustand ist weiter kritisch", berichtete die Feuerwehr. Sie habe sich eine schwere Rauchvergiftung zugezogen.