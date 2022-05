Zwei neue Buslinien für den Landkreis Freyung-Grafenau

Der Landkreis Freyung-Grafenau erweitert sein Liniennetz im ÖPNV um zwei neue Buslinien, nämlich mit den Linien 605 und 606. Eine neue Verbindung zu beliebten Wanderzielen.

Nahtlose Verbindungen geschaffen

Die Linie 605 - Almbergbus verbindet Freyung über Philippsreut, Mitterfirmiansreut und Mauth mit dem Nationalparkzentrum Lusen, so das Landratsamt. Damit komme der Landkreis dem Wunsch der Bürger nach, auch von der Kreishauptstadt eine nahtlose Verbindung ohne Umstiege in den Nationalpark Bayerischer Wald zu haben, hieß es.

Mit der neuen Linie 606 - Dreisesselbus werde die Wanderregion Dreisessel erschlossen. Diese Linie führt von Waldkirchen nach Jandelsbrunn, Neureichenau, Dreisessel, Grenze Nové Údolí, Philippsreut und zurück. Gerade der Dreisessel Parkplatz war in der Vergangenheit teilweise massiv überfüllt, da viele Wanderer mit dem eigenen Auto angereist waren.

Fahrräder können mitgenommen werden

Pünktlich zum Start der Sommerigelbusse 601-604 am 15. Mai und der beiden neuen Linien habe der Landkreis die Ausstattung der Busse mit modernen Heckträgern organisiert. Damit könnten Ausflügler und Urlauber einfach und unkompliziert ihre (E-)Fahrräder zum Wunschort transportieren lassen, so das Landratsamt. "Das erweiterte ÖPNV-Angebot stärkt den Tourismus als wichtigen Wirtschaftszweig in der Region und bietet auch für die einheimische Bevölkerung eine mögliche Alternative", sagt Landrat Sebastian Gruber.